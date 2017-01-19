МИД Израиля предложил Баку публичные извинения блогера Лапшина в обмен на снятие обвинений

Министерство иностранных дел Израиля передало властям Азербайджана предложение по выходу из кризиса, связанного с арестом израильского блогера Александра Лапшина в Минске по запросу Баку из-за посещения Нагорного Карабаха.

Как сообщает "Гаарец", в Иерусалиме предложили передать правительству Азербайджана письмо Лапшина с публичными извинениями за посещение Нагорного Карабаха и за критику в адрес президента Ильхама Алиева.

Обозреватель "Гаарец" Барак Равид утверждает, что Лапшин дал свое согласие на подобный формат и подготовил письмо с извинениям.

Со ссылкой на высокопоставленный источник в МИДе Равид отмечает, что подобное решение позволяет замять скандал к удовлетворению всех вовлеченных сторон – Израиля, Азербайджана, Беларуси и России.

Журналист отмечает, что идею принесения публичных извинений выдвинула еще несколько недель назад депутат Ксения Светлова ("Сионистский лагерь"), помогающая семье Лапшина. Однако тогда в Баку продолжали настаивать на выдаче Лапшина, обещая затем освободить его. Не доверяя обещаниям азербайджанских властей, Лапшин отказался от подобного варианта.

40-летний блогер Александр Лапшин, обладающий израильским гражданством, был задержан в Минске в ночь на 15 декабря. Поводом для задержания стал запрос властей Азербайджана, которые ранее объявили Лапшина в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса. Как сообщали азербайджанские СМИ, это связано с визитами А.Лапшина в Нагорный Карабах. Имя Лапшина было включено бакинскими властями в "черный список" в 2011 году. Однако в июне 2015 года Лапшин въезжал в Азербайджан через территорию Грузии по украинскому паспорту, писало издание azeri.today.

Как сообщали израильские СМИ, МИД Израиля обращался к властям Беларуси с просьбой не допустить экстрадицию Александра Лапшина в Баку до выяснения всех обстоятельств этого дела.





