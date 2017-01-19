19 января 2017 г.
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Национальная библиотека приобрела крупнейшее частное собрание печатной еврейской литературы за 500 лет

время публикации: 10:12 | последнее обновление: 10:12 блог версия для печати фото
Национальная библиотека приобрела крупнейшее частное собрание печатной еврейской литературы за 500 лет

Национальная библиотека в Иерусалиме приобрела в ходе торгов аукционного дома Sotheby's крупнейшую частную коллекцию древних еврейских молитвенников, ранее принадлежавшую библиотеке Фонда Вальмадонны, сообщает The New York Times.

Коллекция была создана основателем фонда коллекционером Джеком Ланцером и составляет более 10 тысяч томов, отражающих все формы еврейского книгопечатания.

Среди прочего, в коллекцию входят инкунабула Пятикнижья, напечатанного в Лиссабоне в 1491 году, одна из двух сохранившихся копий Пасхальной Аггады, напечатанных в Праге в 1556 году, ашкеназский молитвенник, отпечатанный на свитке в Венеции в 1549 году, более 550 печатных календарей, объявления различных властей для еврейского населения, ивритские буквари и многое другое.

Ланцер, скончавшийся в декабре прошлого года, хотел, чтобы коллекция была продана как единое целое, чтобы сохранить ее доступной для ученых.

Однако в последние годы он страдал от деменции, и после того, как в 2010 году попытка продажи библиотеки целиком не удалась, управляющие фонда реализовали некоторые наиболее уникальные экземпляры коллекции по отдельности.

В частности, было продано уникальное издание Вавилонского Талмуда, напечатанное в Венеции христианским печатником Даниэлем Бомбергом.

Как сообщает газета "Исраэль а-Йом", покупка коллекции стала возможной благодаря помощи коллекционеров иудаики Давида и Ямимы Йесельзон и средствам, пожертвованным фондом Хаима и Ханы Соломон. Стоимость сделки не раскрывается.

Библиотека Вальмадонны будет размещена в новом здании Национальной библиотеки, которое строится возле Кнессета.

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