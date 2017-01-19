19 января 2017 г.
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В Израиле

Биньямин Нетаниягу принял в своей резиденции президента Польши Анджея Дуду

время публикации: 00:22 | последнее обновление: 00:26 блог версия для печати фото
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара Нетаниягу приняли в своей резиденции в Иерусалиме президента Польши Анджея Дуду и его супругу Агату Корнхаузер-Дуду. 18 января 2017 г.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара Нетаниягу в среду, 18 января, приняли в своей резиденции в Иерусалиме президента Польши Анджея Дуду, находящегося в Израиле с официальным визитом, и его супругу Агату Корнхаузер-Дуду.

Об этом сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

Как отмечается в пресс-релизе, премьер-министр с супругой показали гостям выставленные в резиденции археологические находки, возраст которых составляет тысячи лет, доказывающие связь еврейского народа с Израилем.

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