Биньямин Нетаниягу принял в своей резиденции президента Польши Анджея Дуду

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара Нетаниягу в среду, 18 января, приняли в своей резиденции в Иерусалиме президента Польши Анджея Дуду, находящегося в Израиле с официальным визитом, и его супругу Агату Корнхаузер-Дуду.

Об этом сообщила пресс-служба главы израильского правительства.

Как отмечается в пресс-релизе, премьер-министр с супругой показали гостям выставленные в резиденции археологические находки, возраст которых составляет тысячи лет, доказывающие связь еврейского народа с Израилем.