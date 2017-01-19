Прогноз погоды на 19 января: небольшое понижение температуры, без осадков

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 19 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха немного ниже, чем вчера, и соответствует среднесезонной. Без осадков.

В Иерусалиме – 6-14 градусов, в Тель-Авиве – 9-18, в Хайфе – 9-17, в Эйлате – 12-21. В Беэр-Шеве – 5-18, в Мицпе-Рамоне – 5-14, на побережье Мертвого моря – 15-21, в Ашкелоне – 10-17, в Ариэле – 8-13, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-19, на Голанских высотах – 7-15.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 60-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В пятницу – без существенных изменений. В субботу температуры понизится, возможен слабый дождь на севере. В воскресенье – без изменений.