19 января 2017 г.
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В Израиле

Полномочия начальника генерального штаба ЦАХАЛа временно переданы Яиру Голану

время публикации: 09:14 | последнее обновление: 09:14 блог версия для печати

Вечером в среду, 18 января, министры утвердили телефонным голосованием временную передачу полномочий начальника генерального штаба генерал-лейтенанта Гади Айзенкота его заместителю генерал-майору Яиру Голану.

Полномочия переданы в связи с плановой госпитализацией Айзенкота. В ближайшие дни начальник генштаба перенесет медицинскую процедуру.

Передача полномочий будет действительна до 5 февраля, однако военные источники, на которые ссылается Второй канал ИТВ утверждают, что он генерал-лейтенант Айзенкот вернется к исполнению служебных обязанностей еще до этой даты.

18 января министр обороны Авигдор Либерман сообщил о своем решении на год продлить каденцию Гади Айзенкота на посту начальника генштаба ЦАХАЛа.

Пресс-служба министерства обороны сообщила, что решение было принято после консультаций с главой правительства Биньямином Нетаниягу.

Решение министра обороны нуждается в утверждении правительства. Голосование по этому вопросу намечено на воскресенье, 29 января.

Генерал-лейтенант Гади Айзенкот был назначен главой Генштаба в 2015 году. На этом посту он сменил Бени Ганца.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Министр обороны рекомендовал на год продлить каденцию Гади Айзенкота







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