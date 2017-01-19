Вступил в силу закон о лишении пособий родителей камнеметателей

Радиостанция "Решет Бет" сообщила в четверг, 19 января, что в Израиле вступил в силу закон, позволяющий лишать пособия родителей несовершеннолетних камнеметателей.

По информации израильской радиостанции, уже в этом месяце Институт национального страхования ("Битуах Леуми") не выплатит пособия семи семейным парам, дети которых были задержаны во время бросания камней.

Соответствующий закон был утвержден более года назад в рамках ужесточения мер по борьбе с террором, однако, как сообщает "Решет Бет", только сейчас было принято решение применить его.





