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В Израиле

Вступил в силу закон о лишении пособий родителей камнеметателей

время публикации: 19:58 | последнее обновление: 20:12 блог версия для печати фото
Вступил в силу закон о лишении пособий родителей камнеметателей

Радиостанция "Решет Бет" сообщила в четверг, 19 января, что в Израиле вступил в силу закон, позволяющий лишать пособия родителей несовершеннолетних камнеметателей.

По информации израильской радиостанции, уже в этом месяце Институт национального страхования ("Битуах Леуми") не выплатит пособия семи семейным парам, дети которых были задержаны во время бросания камней.

Соответствующий закон был утвержден более года назад в рамках ужесточения мер по борьбе с террором, однако, как сообщает "Решет Бет", только сейчас было принято решение применить его.



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