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В Израиле

Продлен арест суданца, подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки

время публикации: 14:05 | последнее обновление: 14:05 блог версия для печати фото
Продлен арест суданца, подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки

В четверг, 19 января, мировой суд в Петах-Тикве продлил на пять суток арест 26-летнего Рашида Ибрагима Абдаллы Яхьи, гражданина Судана, подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки и похищения ее мобильного телефона.

Как сообщал ранее портал Walla, в ночь на 14 января подозреваемый проник в квартиру жителей Петах-Тиквы с целью ограбления. Забрав ценные вещи и собираясь уже покинуть место преступления, он заглянул в детскую спальню. Увидев спящую девочку, он сорвал с нее одежду и попытался изнасиловать. Чтобы подавить сопротивление своей жертвы, он заявил, что убил ее родителей и пригрозил также убить ее, если она не прекратит кричать. Однако девочка продолжила сопротивляться. Шум борьбы разбудил главу семейства, который обратил преступника в бегство. Через несколько часов полиция задержала подозреваемого.

Адвокат подозреваемого заявил на суде, что его подзащитный в ночь совершения преступления был пьян и не помнит происшедшего, хотя и настаивает на том, что он не взламывал дверь, так как она была открыта. Кроме того, адвокат настаивает на том, что его клиент дал признательные показания под давлением следователей.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 января 2017 г.
Суданец, проникший в спальню 12-летней девочки, сказал ей, что убил ее родителей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 января 2017 г.
Арестован суданец, забравшийся в спальню 12-летней девочки







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