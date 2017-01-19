Состоялась церемония открытия туннелей Арэль в районе шоссе №1

В четверг, 19 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр транспорта и разведки Исраэль Кац приняли участие в церемонии открытия туннелей Арэль и южного моста Моца на шоссе №1, реконструкция которого ведется в эти дни на отрезке между Шаар а-Гай и Иерусалимом. Туннели заменят известный подъем на Кастель.

Начиная с 10:00 завтрашнего утра, движение по маршруту Иерусалим - Тель-Авив будет осуществляться через два параллельных тоннеля длиной 850 метров каждый. На первом этапе для движения транспорта откроются две полосы в каждом направлении. Новый сегмент дороги полностью откроется через несколько месяцев, когда завершатся строительные работы. Тогда проезжая часть на этом участке дороги будет иметь по три полосы движения в каждом направлении.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац также назвал реконструкцию шоссе Тель-Авив – Иерусалим одним из наиболее важных проектов минтранса на сегодняшний день. "Проект призван укрепить столицу, направлен на повышение уровня безопасности трассы и увеличения ее пропускной способности, - отметил глава транспортного ведомства. Наряду с этим, откроется для движения транспорта южный мост Моца. Одноименный опасный поворот будет устранен. Северная часть моста уже открылась несколько месяцев назад. Протяжённость параллельных мостов - около 900 метров каждый. Как сообщил министр Исраэль Кац, мост Моца в будущем соединится с шоссе № 16. Оно станет южным въездом в столицу, в дополнение к шоссе № 9 (северный въезд в Иерусалим). В будущем картину дополнит скоростной поезд Иерусалим-Тель-Авив, а также шоссе № 38, на участке от Шаар а-Гай до Бейт-Шемеш. Это положительно отразится на развитии города и улучшит связь с Иерусалимом.