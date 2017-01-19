19 января 2017 г.
последняя новость: 15:23
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:42 Состоялась церемония открытия туннелей Арэль в районе шоссе №1
14:05 Продлен арест суданца, подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки
13:31 Израильтян просят принять участие в церемонии похорон военнослужащего Вячеслава Гаргая
13:10 Посол Израиля в Москве Гари Корен о роли России на Ближнем Востоке. Интервью
12:42 Авария на шоссе №79, пострадали пять человек
12:27 "Дело 2000": полция допрашивает Зэева Элькина
11:59 80-летний житель Герцлии признан виновным в убийстве 60-летнего соседа
11:29 Власти Китая официально отмечают китайский новый год в Израиле
10:43 Вечером 19 января полиция блокирует движение по шоссе №1
10:12 Национальная библиотека приобрела крупнейшее частное собрание печатной еврейской литературы за 500 лет
В Израиле

Состоялась церемония открытия туннелей Арэль в районе шоссе №1

время публикации: 14:42 | последнее обновление: 14:42 блог версия для печати фото
Состоялась церемония открытия туннелей Арэль в районе шоссе №1
Состоялась церемония открытия туннелей Арэль в районе шоссе №1
Состоялась церемония открытия туннелей Арэль в районе шоссе №1

В четверг, 19 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр транспорта и разведки Исраэль Кац приняли участие в церемонии открытия туннелей Арэль и южного моста Моца на шоссе №1, реконструкция которого ведется в эти дни на отрезке между Шаар а-Гай и Иерусалимом. Туннели заменят известный подъем на Кастель.

Начиная с 10:00 завтрашнего утра, движение по маршруту Иерусалим - Тель-Авив будет осуществляться через два параллельных тоннеля длиной 850 метров каждый. На первом этапе для движения транспорта откроются две полосы в каждом направлении. Новый сегмент дороги полностью откроется через несколько месяцев, когда завершатся строительные работы. Тогда проезжая часть на этом участке дороги будет иметь по три полосы движения в каждом направлении.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац также назвал реконструкцию шоссе Тель-Авив – Иерусалим одним из наиболее важных проектов минтранса на сегодняшний день. "Проект призван укрепить столицу, направлен на повышение уровня безопасности трассы и увеличения ее пропускной способности, - отметил глава транспортного ведомства. Наряду с этим, откроется для движения транспорта южный мост Моца. Одноименный опасный поворот будет устранен. Северная часть моста уже открылась несколько месяцев назад. Протяжённость параллельных мостов - около 900 метров каждый. Как сообщил министр Исраэль Кац, мост Моца в будущем соединится с шоссе № 16. Оно станет южным въездом в столицу, в дополнение к шоссе № 9 (северный въезд в Иерусалим). В будущем картину дополнит скоростной поезд Иерусалим-Тель-Авив, а также шоссе № 38, на участке от Шаар а-Гай до Бейт-Шемеш. Это положительно отразится на развитии города и улучшит связь с Иерусалимом.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
Вечером 19 января полиция блокирует движение по шоссе №1







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 19 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017