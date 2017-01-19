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В Израиле

Правительство рассмотрит законопроект о легализации незаконного арабского строительства

время публикации: 09:17 | последнее обновление: 09:17 блог версия для печати фото
Правительство рассмотрит законопроект о легализации незаконного арабского строительства

Законодательная комиссия правительства рассмотрит законопроект депутата Ахмада Тиби (Объединенный арабский список) о легализации незаконного строительства в арабском секторе.

Согласно законопроекту, государство не сможет сносить здания, построенные без разрешения, если с момента строительства прошло более 10 лет.

Также нельзя будет сносить здания, построено владельцем земельного участка. Вместе с тем, можно будет снести здание, если его владельцу было предложено альтернативное решение, и он его не реализовал в течение двух лет.

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