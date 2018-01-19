Операция "Синий щит-2". Полиция готовится к визиту вице-президента США

Полиция завершает подготовку к визиту в Израиль вице-президента США Майкла Пенса. Как ожидается, визит начнется в воскресенье, 21 января, и завершится во вторник, 23 января. Все это время обеспечивать общественный порядок будут тысячи сотрудников полиции, бойцов МАГАВ и добровольцев, участвующих в масштабной операции "Синий щит-2".

Особое внимание полиции будет сосредоточено на территории аэропорта Бен-Гурион, районе Иерусалима и прилегающих к нему пригородов, а также на трассах, ведущих к столице.

В дополнение к развертыванию сил полиции в заранее определенных точках, полицейские участки будут во время операции "Синий щит-2" работать в усиленном режиме для обеспечения контроля над ситуацией.

Подготовка к визиту Пенса началась несколько недель назад и включала в себя тщательное планирование операции по обеспечению безопасности и общественного порядка, а также проведение специальных учений. В частности, была отработана модель сопровождения кортежа вице-президента во время его передвижения по Иерусалиму.

В ходе визита вице-президента США, с 17:00 воскресенья до вечера вторника, в Иерусалиме и его окрестностях ожидаются пробки. Могут быть внесены изменения в расписание движения общественного транспорта (на короткие периоды времени). Тем не менее, полиция стремится сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства, доставляемые гражданам в дни пребывания в Израиле Майкла Пенса.

Впервые операция "Синий щит" была проведена в мае прошлого года, когда в Израиль прибыл президент США Дональд Трамп.





