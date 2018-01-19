18+
19 января 2018 г.
последняя новость: 20:39
Демократия под ударом
Аббас разбушевался
Белые рабыни
Секрет выживания на Ближнем Востоке
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:35 Спецоперация в деревне Буркин и Дженине. ВИДЕО
16:35 Из-за затопления перекрыты шоссе №90 и №234
16:00 Операция "Синий щит-2". Полиция готовится к визиту вице-президента США
15:48 Семья Адара Голдина – Нетаниягу: не отдавать тела террористов из Дженина
14:45 В Ашдоде проходят похороны Итая Мора, убитого соседом
14:45 Возле Пещеры Праотцев задержана арабка, вооруженная двумя ножами
13:42 Министерство экологии: снизилась загрязненность воздуха в Негеве и Араве
13:01 В квартире в Кфар-Сабе изъяты 24 килограмма марихуаны
12:15 Посольство РФ пригласило Гафни в Россию после того, как он сделал антироссийское замечание
11:38 Наезд около Иерихона: ЦАХАЛ проверяет подозрение на теракт
Загрузка...
В Израиле

Операция "Синий щит-2". Полиция готовится к визиту вице-президента США

время публикации: 16:00 | последнее обновление: 16:26 блог версия для печати фото
Операция "Синий щит", май 2017-го
Операция "Синий щит", май 2017-го
Операция "Синий щит", май 2017-го

Полиция завершает подготовку к визиту в Израиль вице-президента США Майкла Пенса. Как ожидается, визит начнется в воскресенье, 21 января, и завершится во вторник, 23 января. Все это время обеспечивать общественный порядок будут тысячи сотрудников полиции, бойцов МАГАВ и добровольцев, участвующих в масштабной операции "Синий щит-2".

Особое внимание полиции будет сосредоточено на территории аэропорта Бен-Гурион, районе Иерусалима и прилегающих к нему пригородов, а также на трассах, ведущих к столице.

В дополнение к развертыванию сил полиции в заранее определенных точках, полицейские участки будут во время операции "Синий щит-2" работать в усиленном режиме для обеспечения контроля над ситуацией.

Подготовка к визиту Пенса началась несколько недель назад и включала в себя тщательное планирование операции по обеспечению безопасности и общественного порядка, а также проведение специальных учений. В частности, была отработана модель сопровождения кортежа вице-президента во время его передвижения по Иерусалиму.

В ходе визита вице-президента США, с 17:00 воскресенья до вечера вторника, в Иерусалиме и его окрестностях ожидаются пробки. Могут быть внесены изменения в расписание движения общественного транспорта (на короткие периоды времени). Тем не менее, полиция стремится сделать все возможное, чтобы минимизировать неудобства, доставляемые гражданам в дни пребывания в Израиле Майкла Пенса.

Впервые операция "Синий щит" была проведена в мае прошлого года, когда в Израиль прибыл президент США Дональд Трамп.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 января 2018 г.
Белый дом: вице-президент США посетит Израиль после Египта и Иордании
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2018 г.
Белый дом опроверг сообщения МИДа Израиля о дополнительном переносе визита Майкла Пенса
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 11 декабря 2017 г.
Пенс возложил на палестинцев ответственность за упущенную возможность
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 мая 2017 г.
В Израиле ожидают Дональда Трампа: расписание визита и меры безопасности







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 19 января 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018