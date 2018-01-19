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В Израиле

The New York Times: посольство США будет перенесено в Иерусалим в 2019 году

время публикации: 06:17 | последнее обновление: 06:47 блог версия для печати фото
Около комплекса консульства США в Иерусалиме
Рекс Тиллерсон и Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу

Газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщила, что посольство США в Израиле будет перенесено из Тель-Авива в Иерусалим в 2019 году. Хотя, как отмечается в публикации, ранее предполагалось, что этот перенос не будет осуществлен до конца каденции президента Дональда Трампа.

Речь изначально шла о строительстве совершенно нового здания посольства в Иерусалиме. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон говорил, что для реализации такого амбициозного проекта потребуется не менее трех лет. Однако, как пишет The New York Times, позже Госдепартамент утвердил более скромный план перестройки здания консульства США в иерусалимском районе Арнона. Это значительно снизит сумму затрат и позволит послу США Дэвиду Фридману уже в 2019 году переехать в новое посольство.

В статье Марка Ландлера говорится, что 18 января Тиллерсон обратился к Трампу с просьбой дать больше времени на перестройку консульского здания в Иерусалиме, чтобы повысить меры безопасности, и получил согласие президента.

Напомним, что 17 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, находившийся с официальным визитом в Индии, во время встречи с израильскими журналистами заявил, что американское посольство будет перенесено в Иерусалим гораздо быстрее, чем думают многие. "По моей твердой оценке, это будет сделано уже в 2018 году", – сказал глава правительства.

Но уже на следующий день американский президент Дональд Трамп заявил, что в 2018 году перенос посольства не состоится.

Пока неясно, будет ли включено в комплекс нового посольства США здание отеля "Дипломат", расположенное по-соседству. В декабре прошлого года генеральный директор министерства абсорбции Алекс Кушнир заявил редакции NEWSru.co.il, что он не уполномочен комментировать информацию о переносе посольства США, однако до июня 2020 года действует жесткий договор об аренде отеля "Дипломат", в котором проживают пожилые репатрианты. В 2014 году здание, расположенное рядом с американским консульством в Иерусалиме, было приобретено властями США. В связи с этим в последние годы циркулируют слухи о возможности использования здания отеля для размещения в нем посольства США после его переноса из Тель-Авива.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп выступил со специальным заявлением о статусе Иерусалима, а также объявил о намерении перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Он заявил, что поручил госдепартаменту начать подготовку к переносу посольства в Иерусалим. При этом Трамп уточнил, что в настоящий момент им продлено действие указа, замораживающего еще на полгода реализацию закона о переносе посольства.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 января 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 30 декабря 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 декабря 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 декабря 2017 г.
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