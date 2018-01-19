Уточненная сводка происшествий, вызванных зимним штормом

Пресс-служба полиции сообщает о ряде происшествий, вызванных сложными погодными условиями: сильным ветром и дождями с градом. Порывами ветра были повалены сотни деревьев, столбов, вывесок в разных районах страны, причинен ущерб жилым и нежилым зданиям.

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В ночь на пятницу, 19 января, три человека получили травмы в результате падения вырванных сильным ветром деревьев. Во многих местах рухнувшие деревья перебили провода электропередач или заблокировали движение транспорта. В Цфате были зафиксированы порывы ветра до 130 км/ч, в Хайфе – до 110 км/ч, в Тель-Авиве – до 103 км/ч.

В Рамат-Гане на улице Шалем упало дерево, что привело к аварии, в результате которой пострадал мотоциклист. Он получил легкие травмы и был доставлен в медицинский центр "Шиба" в Тель а-Шомер.

На улице Аба Гилель в Рамат-Гане дерево упало на легковой автомобиль. Причинен значительный ущерб.

На улице А-Йецира в Рамат-Гане из-за сильного ветра разрушилась крыша строения. Место происшествия перекрыто полицией.

В Ор Иегуде, на улице Ницан дерево упало на автомобиль. Никто не пострадал.

В поселке Тель-Монд водитель получил легкие травмы в результате падения дерева на его автомобиль.

Два человека были легко травмированы в результате падения дерева на автомобиль в Бейт-Шеане.

В квартале Адар в Хайфе, в квартале Афека в Тель-Авиве, в квартале Бейт-Элиэзер в Хадере, а также в отдельных частях Нетании, Ашдода, Рамат-Гана, Мазкерет-Батьи, Ришон ле-Циона, Мицпе-Рамона, Калансуа, Кфар-Касема, Тиры, Бака эль-Гарбии и в ряде других населенных пунктов падение деревьев или других предметов на провода ЛЭП привело к перебоям в электроснабжении.

Перекрытые трассы

Шоссе №2 было перекрыто в южном направлении в районе развязки Янай из-за песчаных наносов на дорожном полотне.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции, которые направляют движение транспорта.

Ранее шоссе №977 было перекрыто между перекрестком Гомэ и Неот Мордехай из-за дерева, упавшего на дорогу.

Шоссе №90 было перекрыто в обоих направлениях в районе Мертвого моря между перекрестком Мецада и перекрестком Эйн-Геди из-за затопления.

Справки о положении на дорогах можно получить в информационном центре по телефону 110.

ДТП

На шоссе номер 3, рядом с перекрестком Нахшон, произошло лобовое столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП пострадали девять человек. Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" доставили одну из пострадавших – 10-летнюю девочку, которая находилась в тяжелом состоянии, – в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем", а остальных, получивших легкие травмы, – в больницу "Каплан" в Реховоте.

В региональном совете Беэр-Тувия автомобиль сбил пешехода. Пострадавший, 70-летний мужчина, получил травму головы. Он находится в тяжелом состоянии. Санитары и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали мужчине первую помощь и доставили его в больницу "Каплан" в Реховоте.

Автомобиль съехал в канаву на шоссе №1 в районе развязки Анава в сторону Иерусалима. В результате инцидента пострадали четыре человека. Один из них, мужчина 30 лет, находится в тяжелом состоянии. Он получил множественные травмы. 19-летний юноша получил травму головы. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Еще два человек получили легкие травмы. Пострадавшие доставлены в больницу "Шаарей Цедек" в Иерусалиме. Шоссе №1 в районе ДТП перекрыто. Полиция направляет движение транспорта на шоссе №431.

На шоссе №8933 на подъеме в деревню Арамша перевернулся автомобиль. В результате инцидента 24-летняя женщина получила множественные травмы. Она находится в тяжелом состоянии. Санитары и парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в Медицинский центр Галилеи в Нагарии.





