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В Израиле

Аэропорт Эйлата прекратит работу 18 марта, после 70 лет существования

время публикации: 19 января 2019 г., 22:51 | последнее обновление: 07:27 блог версия для печати фото
Строящийся аэропорт имени Илана и Асафа Рамонов
Аэропорт Эйлата в 2018 году
Аэропорт Эйлата в 1952 году

Управление гражданской авиации Израиля сообщило, что 18 марта прекратит свою работу аэропорт в Эйлате, просуществовавший более 70 лет.

После этого самолеты будет принимать новый аэропорт имени Илана и Асафа Рамонов в Тимне, который откроется на текущей неделе, а территория расположенного в городской черте старого аэропорта будет отдана под развитие туристической отрасли в Эйлате.

Аэропорт Эйлат был построен в 1949 году, в конце Войны за независимость, на пустом месте, когда Эйлат был небольшим посёлком. В первые годы его существования, аэропорт позволял связывать юг Израиля с другими частями страны, в первую очередь с Тель-Авивом и Хайфой.

Первый международный рейс из Эйлатского аэропорта был выполнен в 1975 году, тогда в аэропорту приземлился самолёт датской авиакомпании Sterling Airlines.

Вскоре также должен прекратить работу и гражданский терминал аэродрома "Увда", расположенный на базе ВВС в 60 км севернее Эйлата, однако дата его закрытия на текущий момент не опубликована.

Новый аэропорт, который должен открыться 21 января, назван в честь первого израильского астронавта Илана Рамона, погибшего 1 февраля 2003 года при катастрофе шаттла "Колумбия", и его сына Асафа, погибшего 13 сентября 2009 года в катастрофе истребителя F-16.

Аэропорт "Рамон", по оценке министерства транспорта, обеспечит высокий уровень сервиса, он построен в соответствии с самыми строгими стандартами по уровню безопасности, будучи полностью компьютеризированным и оборудованным по последнему слову техники.

Проект включает в себя взлетно-посадочные полосы протяженностью более 3-х км, пятидесятиметровую диспетчерскую башню, просторный терминал пропускной способностью около 2-ух миллионов пассажиров в год, 60 мест стоянок самолетов, автопарковку, магазины "дьюти-фри".

Площадь аэропорта – около 3500 дунамов. Пассажирский терминал занимает около 35 тысяч квадратных метров и отличается особым дизайном. Для внутреннего интерьера пассажирского терминала использована отделка бамбуком и алюминием. В центре здания расположен декоративный бассейн. Общая стоимость проекта – около 1,8 миллиардов шекелей.

После операции "Нерушимая скала" (лето 2014 года) министр Исраэль Кац принял решение продлить взлетно-посадочные полосы аэропорта с 3,1 км, как это было запланировано вначале, на 3,6 км. Это позволит всем типам воздушных судов, в том числе и большим самолетам, производить взлет и посадку в Тимне.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Экономика // 30 декабря 2018 г.
Аэропорт "Рамон" около Эйлата откроется в январе 2019 года





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