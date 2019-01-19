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19 января 2019 г.
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В Израиле

Пожар в Нешере; погибла 80-летняя женщина

время публикации: 08:35 | последнее обновление: 10:07 блог версия для печати фото
Пожар в Нешере; погибла 80-летняя женщина
Пожар в Нешере; погибла 80-летняя женщина

В субботу, 19 января, рано утром, в диспетчерскую службы "Маген Давид Адом" поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем в Нешере, в трехэтажном жилом доме на улице Мордехай Бар-Моха.

Бригада парамедиков, прибывшая на место происшествия, констатировала смерть 80-летней женщины, получившей тяжелые ожоги.

Двое пострадавших, 80-летний и 50-летний мужчина, были доставлены в больницу РАМБАМ. Они получили легкое отравление продуктами горения.

По словам фельдшера МАДА Офера Винника, прибыв на место, парамедики увидели огонь и дым в окнах квартиры второго этажа. Пожарные, сумев быстро погасить пламя, обнаружили в квартире пожилую женщину без признаков жизни. Парамедики были вынуждены констатировать ее смерть. 80-летний мужчина был спасен его соседом; оба мужчины были в сознании.

Пресс-служба полиции сообщила, что, согласно данным предварительного расследования, причиной возникновения пожара стало возгорание электрического обогревателя, находившегося рядом с кроватью.

Полиция просит граждан воздерживаться от использования электрообогревателей рядом с легко воспламеняющимися материалами, а также просит не оставлять обогреватели без присмотра.

Выяснение причин пожара в Нешере продолжается.



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