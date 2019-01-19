В порт Хайфы вошел лайнер Queen Mary 2, самое большое пассажирское судно в мире

В субботу, 19 января, утром, в порт Хайфы вошел океанский круизный лайнер Queen Mary 2, самое большое пассажирское судно в мире. Этому событию предшествовала неделя борьбы судна со штормом, высота волн во время которого достигала девяти метров.

Queen Mary 2 является флагманом британской судоходной компании Cunard Line, единственной из компаний осуществляющей регулярные пассажирские рейсы между Европой и Северной Америкой.

В начале января судно Queen Mary 2 покинуло Нью-Йорк, зайдя в Саутгемптон, где на его борт поднялись десятки британцев. Затем лайнер сделал остановку в порту Пирея, третьего по величине города Греции, а после этого на два дня зашел в порт Хайфы. Из Израиля судно отправится на восток и продолжит кругосветное путешествие.

Как отмечает сайт Rotter, в 2019 году порт Хайфы примет суда не менее чем 24 различных компаний, на 9 больше, чем в 2018-м. Поскольку кругосветные путешествия, как правило, планируются компаниями на два года вперед, уже сейчас известно, что в 2020 году число круизных судов, зашедших в хайфский порт, увеличится еще на 50 процентов.

В рамках приготовления к наплыву туристов ведутся работы по реконструкции пассажирского терминала, расширяется зал регистрации и приобретается оборудование для паспортного контроля.

Лайнер Queen Mary 2 строился на верфи Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назере. Спуск на воду состоялся 21 марта 2003 года. Ходовые испытания судна начались 11 сентября 2003 года. 15 ноября 2003 года, когда лайнер находился на судоверфи, произошло обрушение трапа, в результате чего погибли 16 человек и 32 получили травмы.

В 2007 году лайнер совершил первое кругосветное путешествие, стартовав 10 января из Форт-Лодердейла (США) и финишировав там же через 81 день. На борту были почти 500 пассажиров. Это событие зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса как кругосветное плавание самого большого пассажирского судна.





