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В Израиле

Разрешено к публикации имя мужчины, убитого при попытке нападения на полицейских

время публикации: 11:42 | последнее обновление: 13:59 блог версия для печати фото
Разрешено к публикации имя мужчины, убитого при попытке нападения на полицейских

Разрешено к публикации имя мужчины, застреленного накануне при попытке нападения на полицейских в Бат-Яме. Это – 24-летний Йегуда Биадга, житель Бат-Яма.

Напомним, полиция прибыла к его дому после того, как в диспетчерскую поступило сообщение о неадекватном поведении молодого человека, в прошлом, вероятно, получившего боевую контузию. В полицию позвонили члены семьи Биадги и его соседи, слышавшие крики.

Увидев сотрудников полиции на улице, мужчина, вооруженный большим кухонным ножом, побежал к ним. После того, как он проигнорировал требование остановиться, один из полицейских выстрелил в него, тяжело ранив.

Прибывшая на место происшествия бригада парамедиков службы "Маген Давид Адом" провела раненому серию реанимационных мероприятий, после чего он был доставлен в больницу "Вольфсон" в Холоне.

В стационаре медики были вынуждены констатировать его смерть.

Обстоятельства инцидента выясняет отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими. Близкие Биадги считают, что действия полицейских были необоснованными, так как Йегуда, хоть и страдал от психического расстройства, однако не представлял собой реальной опасности.



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