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NEWSru.co.il :: В Израиле19 января 2020 г., 18:32

Эдельштейн созывает заседание Кнессета для создания комиссии по иммунитету

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Эдельштейн созывает заседание Кнессета для создания комиссии по иммунитету

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн принял решение созвать внеочередное пленарное заседание парламента для создания комиссии, которой предстоит обсуждать просьбу Биньямина Нетаниягу о депутатском иммунитете.

Согласно опубликованной информации, внеочередное пленарное заседание Кнессета состоится в следующий вторник, 28 января.

На созыве пленарного заседания настаивали 65 депутатов: представители лево-центристского блока, а также депутаты от партии "Наш дом Израиль".

Мотивируя свое решение, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн заявил: "Как я говорил неделю назад на пресс-конференции, что процесс обсуждения премьер-министра об иммунитете загрязнен до основания. Фракции парламента превратят обсуждение в комиссии в фестиваль запрещенной предвыборной агитации, и парламент превратится в джунгли. На пресс-конференции на прошлой неделе я заявил, что не собираюсь ни задерживать, ни стимулировать обсуждение. Именно так я действую сейчас".

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