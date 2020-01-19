Эдельштейн созывает заседание Кнессета для создания комиссии по иммунитету

Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн принял решение созвать внеочередное пленарное заседание парламента для создания комиссии, которой предстоит обсуждать просьбу Биньямина Нетаниягу о депутатском иммунитете.

Согласно опубликованной информации, внеочередное пленарное заседание Кнессета состоится в следующий вторник, 28 января.

На созыве пленарного заседания настаивали 65 депутатов: представители лево-центристского блока, а также депутаты от партии "Наш дом Израиль".

Мотивируя свое решение, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн заявил: "Как я говорил неделю назад на пресс-конференции, что процесс обсуждения премьер-министра об иммунитете загрязнен до основания. Фракции парламента превратят обсуждение в комиссии в фестиваль запрещенной предвыборной агитации, и парламент превратится в джунгли. На пресс-конференции на прошлой неделе я заявил, что не собираюсь ни задерживать, ни стимулировать обсуждение. Именно так я действую сейчас".