Яффа Иссахар вернулась из России в Израиль накануне визита Путина

В воскресенье, 19 января, Яффа Иссахар (Иссасхар), мать Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков, вернулась из Москвы в Израиль. В аэропорту она сообщила встречавшим ее журналистам: "На этой неделе мы узнаем, когда Наама освободится. Я с уважением отношусь к президенту Путину и верю, что он ее помилует".

На вопрос журналистов, намерена ли она вернуться в Россию, Яффа Иссахар сказала: "Я улетала из России в слезах. Это было очень тяжело. Но если не будет никаких сюрпризов, я туда вернусь за Наамой, чтобы привезти ее домой".

Отметим, что на прошлой неделе, накануне визита Владимира Путина в Израиль (он прибудет на один день 23 января), в израильских и российских СМИ появилась информация о том, что президент РФ взвешивает возможность освобождения Наамы Иссахар.

26-летняя израильтянка Наама Иссахар (Иссасхар), признанная виновной в контрабанде наркотиков и приговоренная к 7,5 годам тюремного заключения, в настоящее время находится в колонии под Москвой. Мать Наамы, Яффа Иссахар, ранее обещала "перекрыть своим телом" дорогу Путину в ходе его визита, а группа BringNaamaHome планировала устроить акции протеста. Однако пока неясно, намерены ли активисты группы осуществить эти планы. На прошлой неделе в разговоре с корреспондентом NEWSru.co.il Яффа Иссахар сказала, что говорила о намерении перекрыть дорогу Путину в минуту отчаяния: "Я предпочитаю действовать иначе. Я буду искать способ обратиться к президенту Путину и попросить его помиловать Нааму. Я понимаю, что все зависит только от него. Возможно, он нас удивит. Я об этом молюсь".





