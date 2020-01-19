Метеослужба: на этой неделе возможен снегопад в горных районах Израиля

Представитель метеослужбы Израиля доктор Амит Савир утром в воскресенье, 19 января, сообщил в эфире радиостанции "Кан Бет", что в ближайший понедельник снегопад возможен не только на Хермоне, но также в других горных районах Голанских высот и Верхней Галилеи. Не исключен снегопад и на холмах в районе Иерусалима.

По прогнозу представителя метеослужбы, в ночное время 20-21 января, снег может выпасть в районах, расположенных на высоте от 900 и более метров над уровнем моря. То есть снегопад возможен, например, в таких иерусалимских районах, как Гило, Рамот и некоторых других (средняя высота Иерусалима над уровнем моря – около 750 метров).

О возможном снегопаде в горах на севере и в центре страны в ближайшие понедельник-вторник сообщается и на сайте метеослужбы Израиля.

Муниципалитет Иерусалима пока не объявлял о подготовке к снегопаду.

В настоящее время снег идет на горе Хермон. Тем не менее, судя по информации на сайте Ski Hermon, горный курорт в воскресенье открыт для посетителей. Ситуация может меняться в зависимости от погодных условий. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте meteo-tech.co.il, снегопад на Хермоне будет продолжаться в течение всей недели.

Синоптики говорят, что предстоящая неделя будет дождливой, температура ниже среднесезонной. Высока вероятность затоплений в низинах.

Вечером в субботу Управление природы и парков сообщило, что в связи с неблагоприятным прогнозом погоды 19-20 января будут закрыты все туристические маршруты в Иудейской пустыне – в частности, тропы в районе ручья Дарга, ручьев Ог и Прат. Также будут закрыты все маршруты Иудейской пустыни, включающие в себя снеплинг.

Утром в воскресенье из-за затопления было прервано движение по некоторым шоссе в различных районах страны. В Бней Браке блокировано движение по улице ЛЕХИ в обоих направлениях. На севере прервано движение по шоссе №918 от перекрестка Гонен до перекрестка Гадот в обоих направлениях. На юге прервано движение по шоссе №90 от Эйн Геди до Мецукей Драгот в обоих направлениях, а движение по шоссе №234 блокировано от перекрестка Цеэлим до перекрестка Урим также в обоих направлениях.





