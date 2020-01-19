Отложено создание комиссии по обсуждению вопроса об иммунитете Нетаниягу

Внеочередное пленарное заседание Кнессета для утверждения состава организационной комиссии состоится на будущей неделе, сообщают источники в "Кахоль Лаван". В оппозиционном блоке утверждают, что спикер Кнессета созовет пленарное заседание, которое утвердит создание комиссии для обсуждения просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу об иммунитете.

Изначально предполагалось, что Кнессет соберется на пленарное заседание уже на этой неделе, однако в настоящий момент в политических кругах говорят о том, что оно состоится после завершения конференции по теме Холокоста, проводимой институтом "Яд ва-Шем". Для участия в этом мероприятии в Израиль прибывают лидеры десятков стран.

Ранее в "Кахоль Лаван" заявляли, что предпримут шаги для смены спикера парламента, в том случае если Юлий Эдельштейн продолжит противиться созданию комиссии. В ответ в окружении Эдельштейна заявили, что он не намерен действовать и принимать решения под чьим-либо давлением. "Если они хотят отстранить меня от должности – пожалуйста, но шантажировать меня бесполезно", – заявил Эдельштейн в беседах с приближенными.

В "Ликуде" и в праворелигиозном блоке, в свою очередь, продолжают требовать от Эдельштейна воздержаться от созыва пленарного заседания. Министр юстиции Амир Охана заявил в интервью телеканалу "Кешет", что спикер парламента должен воспрепятствовать созданию комиссию. "Спикер Кнессета заявил, что он возражает против создания комиссии, пусть следует своему собственному слову", – сказал Охана.

В "Ликуде" взвешивают возможность подачи иска в БАГАЦ в том случае, если комиссия будет создана. В то же время источники в правящей партии заявляют, что Нетаниягу может предпринять неожиданный шаг: отозвать просьбу об иммунитете, если станет ясно, что нет шансов блокировать создание комиссии по обсуждению этого вопроса. В окружении премьер-министра понимают, что в комиссии гарантировано большинство противникам предоставлению Нетаниягу иммунитета.

Напомним, что блок из 65 депутатов требует созыва комиссии и начала обсуждения просьбы Нетаниягу об иммунитете. Речь идет обо всех левоцентристских партиях и партии "Наш дом Израиль". Эти же 65 депутатов намерены голосовать против предоставления иммунитета Нетаниягу. До завершения обсуждения просьбы об иммунитете дело не может быть передано в суд.



