Елена Орлова и Владимир Белкин: "Шутя и играя можно научить самым серьезным вещам"

Редакция NEWSru.co.il продолжает знакомить наших читателей с инициативами новых репатриантов. На этот раз мы хотим рассказать об "Академии интеллекта", открытой в Израиле хорошо знакомыми нашей аудитории ветеранами интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?" Еленой Орловой и Владимиром Белкиным.

Они не только известные игроки клуба "Что? Где? Когда?" и авторы многих образовательных телепередач, но и опытные педагоги. Владимир Белкин – учредитель детских и молодежных интеллектуальных соревнований, основатель множества детских игровых клубов, а в прошлом – редактор телеигры "Что? Где? Когда?" на Первом канале. Елена Орлова – педагог-психолог, креативный консультант.

Орлова и Белкин репатриировались в Израиль в 2014 году, и вскоре в Израиле открылись филиалы "Академии интеллекта", где в детях развивают набор качеств и навыков, необходимых, как объясняют авторы идеи, как в учебе, так и во взрослой жизни. Методику преподавания и программу занятий Елена и Владимир разработали сами – на основании личного опыта и классических методик.

"Программа основана на нашем игровом опыте, который является уникальным. Мы прекрасно знаем, как необходимо развивать умение работать в команде, тренировать память, внимание, логику, креативность и остальные качества, которые пригодятся любому школьнику, студенту и профессионалу – ведь этому нас научила игра. Элементы классических тренингов мы объединяем в игру, чтобы дети не тяготились процессом приобретения навыков и знаний, а стремились к нему. Шутя и играя можно невзначай научить самым серьезным вещам", – рассказывает Владимир Белкин.

Елена и Владимир подчеркивают, что не столько берут на себя задачу школы дать детям знания, сколько помогают им "накачивать интеллектуальную мускулатуру".

"Мир изменился. Если для нас было важно запоминать то, что мы читаем, то теперь акценты сдвинулись, появился интернет, и память у человека фактически стала внешней. Но, по аналогии с компьютером, чтобы в полном объеме пользоваться внешней памятью, вам нужен быстрый процессор и хорошая оперативка. Вот мы и разгоняем процессор и тренируем оперативную память", – говорит Орлова.

По словам педагогов, девиз "Академии интеллекта" – это знаменитая фраза Гельвеция "Знание некоторых принципов освобождает от знания множества фактов".

"Знания сами по себе немногого стоят, если не уметь ими пользоваться. Как говорил знаменитый физик Петр Лебедев: "Мой книжный шкаф знает больше, чем я, но я – физик, а он – нет", – добавляет Владимир.

Белкин, много лет редактировавший вопросы для телевизионного ЧГК, рассказывает, что типичным "плохим" вопросом был вопрос о том, как звали Плюшкина, поскольку в романе один раз упоминается имя-отчество его дочери. По словам "знатока", многие авторы вопросов думали, что игроки должны обладать энциклопедическим набором знаний, тогда как успех в игре, как и в жизни, на самом деле зависит от того самого набора навыков, которые развивают в детях Белкин и Орлова.

При этом педагоги подчеркивают, что для успешного развития все же необходима базовая эрудиция. В первую израильскую группу "Академии интеллекта", которая три года назад открылась в Тель-Авиве, пришли 14 детей в возрасте от 10 до 12 лет, и в течение первого года занятий педагоги сделали открытие, заставившее их поменять формат "Академии".

"Однажды мы провели с нашими детьми игру, в которой звучал вопрос, начинавшийся со слов "В этом городе Германии…" Вопрос был не про географию, но мы заметили, что дети "зависли" и начали безуспешно пытаться вспоминать, какие в Германии есть города. И мы поняли, что если десятилетние дети не знают ни одного немецкого города, с этим нужно что-то сделать. И из этого родился совсем другой курс, нацеленный на детей помладше и призванный заполнить "белые пятна" в их представлениях об окружающем мире", – рассказывает Елена.

Курс под названием "Энциклопедиум" нацелен на детей от 6 до 9 лет.

"Где бы человек ни жил, он должен знать, что такое Мона Лиза и где находится Африка. Поэтому мы начинаем курс с космоса, солнечной системы, звезд, глобуса. Потом мы перебираемся на Землю и изучаем разные страны. Во время путешествия в Грецию дети танцуют сиртаки и учатся выбираться из лабиринта Минотавра, а попадая в Латинскую Америку изучают узелковые письмена и цифры майя", – объясняет Владимир.

Последние несколько лет филиалы "Академии интеллекта" действуют в Тель-Авиве, Нетании и Модиине и уже в четвертый раз объявляют набор на новый учебный год, принимаются заявки в Иерусалиме, Ришон ле-Ционе. Педагоги подчеркивают, что для участия в занятиях детям необязательно читать и писать по-русски.

"Владимир Ворошилов всегда нам говорил: "Мне не нужны эрудиты, мне нужны люди, которые соображают". А дети все соображают, и мы точно сможем им помочь соображать еще лучше, быстрее и учиться с удовольствием", – утверждает Владимир Белкин.

Беседовала Алла Гаврилова