В ходе беспорядков возле Храмовой горы ранены два полицейских

В ходе беспорядков, происшедших поздно вечером во вторник, 18 июля, в районе Храмовой горы в Иерусалиме два сотрудника полиции получили ранения.

Госпитализация пострадавшим не понадобилась, медицинская помощь им была оказана на месте.

Между тем, палестинские источники сообщают, что в столкновениях с полицейскими и бойцами пограничной полиции (МАГАВ) пострадали десятки участников беспорядков.

Как сообщалось ранее, 18 июля после окончания вечерней молитвы на Храмовой горе десятки мусульман вступили в противостояние с сотрудниками сил безопасности.

Участники беспорядков бросали камни и петарды в полицейских и пограничников, а также кричали: "Быть интифаде!", "Умрем шахидами!", "Нет ничего лучше, чем убивать солдат!".

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что силы безопасности применили спецсредства для разгона демонстраций, после чего участники беспорядков покинули стены Старого города через Львиные ворота.