МВД установило критерии предоставления статуса беженцам из Дарфура

Министр внутренних дел Арье Дери утвердил критерии для предоставления официального статуса беженцам из Дарфура.

Как сообщает газета "Гаарец", статус временного жителя получат беженцы в возрасте 45 лет и старше, прибывшие в Израиль до октября 2011 года, подавшие прошение о получении статуса беженцев и не совершавшие уголовных преступлений или преступлений против безопасности государства.

По данным газеты, под эти критерии подпадают около 180 человек.

Это первый за последние 10 лет случай предоставления Израилем статуса беженца значительной группе людей.

По данным управления регистрации населения и миграции, в Израиле находятся около 2.800 беженцев из Дарфура, из которых около 2.300 подали прошение о получении статуса в Израиле.

Статус временного жителя предоставляет его обладателю все социальные права, включая право на работу, право на государственное медицинское страхование и т.д., а также право получить "лессе-пассе", позволяющий покидать страну и возвращаться в нее.