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В Израиле

Дорожный конфликт рядом с кибуцем Мишмар а-Негев, трое пострадавших

время публикации: 02:39 | последнее обновление: 02:55 блог версия для печати фото
Дорожный конфликт рядом с кибуцем Мишмар а-Негев, трое пострадавших

В ночь на среду, 19 июля, на шоссе номер 264, рядом с кибуцем Мишмар а-Негев, произошла драка с применением холодного оружия, в результате которой пострадали три человека.

Согласно имеющимся данным, драка стала следствием дорожного конфликта, возникшего после незначительного ДТП.

Медики скорой помощи "Маген Давид Адом" оказали пострадавшим первую помощь и доставили их в беэр-шевскую больницу "Сорока". Состояние одного из участников драки – 45-летнего мужчины, получившего ножевое ранение, – оценивается врачами как средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы.

Подозреваемый в нанесении ранения мужчине скрылся с места преступления. В настоящее время сотрудники полиции ведут его поиск.

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