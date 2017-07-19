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В Израиле

В Самарии произошло столкновение минибуса и грузовика: не менее пяти погибших

время публикации: 17:09 | последнее обновление: 17:25 блог версия для печати фото
В Самарии произошло столкновение минибуса и грузовика: не менее пяти погибших
В Самарии произошло столкновение минибуса и грузовика: не менее пяти погибших
В Самарии произошло столкновение минибуса и грузовика: не менее пяти погибших

На севере Самарии, недалеко от поселка Шакед, произошло столкновение минибуса и грузовика.

В результате аварии пострадали не менее восьми человек. По предварительной информации, на месте аварии есть погибшие.

Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии. Позднее стало известно, что пятеро мужчин скончались от полученных травм. Еще три человека получили травмы средней тяжести. Легкие травмы получил водитель грузовика.

Собственный корреспондент "Кан Бет" передал, что в аварию попал минибус, доставлявший с работы палестинских рабочих. Всем находившимся в минибусе было около 40 лет.

Пострадавшим первую помощь на месте оказали фельдшеры службы скорой помощи "Маген Давид Адом" и армейские парамедики. Для госпитализации выживших в аварии был вызван вертолет медицинской службы ЦАХАЛа.

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