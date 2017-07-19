19 июля 2017 г.
последняя новость: 11:56
Мужчины и женщины: кто умнее?
Грудь Апиной произвела фурор
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:49 Внимание, розыск: пропал 15-летний Габриэль Ачилов из Рамле
11:03 Полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору
10:07 БАГАЦ: женщины обязаны платить алименты в случае совместной опеки детей после развода
09:55 Израиль предупредил, что может ввести визовый режим из-за наплыва монгольских "беженцев"
08:59 Разногласия по вопросу об усыновлении детей привели к конфликту в госпрокуратуре
08:27 Елена Орлова и Владимир Белкин: "Шутя и играя можно научить самым серьезным вещам"
08:06 В районе Хайфы остановлен автомобиль с боеприпасами
07:40 Беспорядки возле Храмовой горы, арабы сообщают о 14 раненых
07:29 После теракта проведена операция в Хевроне, найдено оружие
07:26 МВД установило критерии предоставления статуса беженцам из Дарфура
В Израиле

Внимание, розыск: пропал 15-летний Габриэль Ачилов из Рамле

время публикации: 11:49 | последнее обновление: 11:49 блог версия для печати фото
Внимание, розыск: пропал 15-летний Габриэль Ачилов из Рамле

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 15-летнего Габриэля Ачилова, проживающего в Рамле, который пропал накануне. Последний раз его видели в окрестностях Рамле.

Приметы пропавшего, переданные полицией: рост 1.65, худой, короткие темные волосы. В день исчезновения на нем были белая рубашка с черными и красными полосами и брюки армейского образца, спортивная обувь голубого цвета. На голове у него была надета темная бейсболка.

Полицейские просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Габриэля Ачилова, обратиться в отделение полиции по телефону 100.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017