Внимание, розыск: пропал 15-летний Габриэль Ачилов из Рамле

Полиция Израиля обращается к населению с просьбой о помощи в розыске 15-летнего Габриэля Ачилова, проживающего в Рамле, который пропал накануне. Последний раз его видели в окрестностях Рамле.

Приметы пропавшего, переданные полицией: рост 1.65, худой, короткие темные волосы. В день исчезновения на нем были белая рубашка с черными и красными полосами и брюки армейского образца, спортивная обувь голубого цвета. На голове у него была надета темная бейсболка.

Полицейские просят всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении Габриэля Ачилова, обратиться в отделение полиции по телефону 100.