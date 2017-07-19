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В Израиле

Полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору

время публикации: 11:03 | последнее обновление: 12:02 блог версия для печати фото
Полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору
Йорам А-Леви
Полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору

Во вторник, 19 июля, глава иерусалимского округа полиции Йорам А-Леви распорядился временно закрыть доступ на Храмовую гору для еврейских посетителей.

По сообщению полиции, это решение было принято после того, как группа посетителей нарушила правила пребывания на Храмовой горе. Полиция не сообщает, в чем именно состояло нарушение правил, однако, чаще всего в таких случаях, речь идет о попытке помолиться или совершить иные еврейские ритуалы, что на Храмовой горе запрещено.

Накануне за аналогичные действия там был задержан молодой человек. После допроса в полиции он был освобожден.

Напомним, что организация ФАТХ объявила 19 июля "днем гнева" в знак протеста против решения Израиля установить металлодетекторы у входа на Храмовую гору. Это решение было принято после теракта, совершенного на Храмовой горе 14 июля.

Накануне вечером возле Храмовой горы произошли столкновения между молившимися там молодыми мусульманами и полицией. После завершения молитвы некоторые ее участники начали бросать бутылки и камни в сторону полицейских. Участники беспорядков бросали камни и петарды в полицейских и пограничников, а также кричали: "Быть интифаде!", "Умрем шахидами!", "Нет ничего лучше, чем убивать солдат!"

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что силы безопасности применили спецсредства для прекращения беспорядков, после чего участники беспорядков покинули стены Старого города через Львиные ворота. Арабские источники, в свою очередь, утверждают, что в результате столкновений пострадали 14 человек. Один из раненых в критическом состоянии. Полиция Израиля не комментирует эти сведения.

Теракт на Храмовой горе. 14 июля 2017 года

Около 7 утра трое террористов открыли огонь по сотрудникам пограничной службы, после чего попытались скрыться в одной из мечетей. Бойцы сил безопасности в ходе преследования ликвидировали нападавших. У них были обнаружены два самодельных пистолета-пулемета "Карл Густав" и еще один пистолет.

В результате теракта трое сотрудников израильской полиции и пограничной службы получили огнестрельные ранения. Двое из них, прапорщик Хаиль Сатауи (30) и прапорщик Камиль Шанан (22), скончались. Оба погибших были друзами.

Этот теракт совершили трое жителей израильского арабского города Умм эль-Фахм, которые были не только родственниками, но и полными тезками. Все трое, по документам, носили имя Мухаммад Джабарин. Им было 30, 20 и 19 лет. Полные имена ликвидированных террористов: Мухаммад Ахмад Мухаммад Джабарин, Мухаммад Хамад Абд аль-Латиф Джабарин и Мухаммад Ахмад Мафаль Джабарин.

ХАМАС не взял на себя ответственность за этот теракт, утверждая, что трое нападавших были активистами северного крыла "Исламского движения" и мстили евреям за "осквернение мечети Аль-Акса".

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