Возобновились беспорядки возле Храмовой горы

Примерно в 14:00 возобновились беспорядки неподалеку от Храмовой горы в Иерусалиме. Один из находившихся на месте мусульман начал выкрикивать лозунги и напал на полицейских.

Оперативники задержали его, однако в ходе задержания в полицейских полетели камни и бутылки. Полицейские применили средства для прекращения беспорядков, после чего было восстановлено спокойствие в районе Храмовой горы.

Добавим, что муфтий Иерусалима Мухаммад Хусейн призвал мусульман "закрыть мечети и двигаться к Храмовой горе". В этом районе находятся крупные силы полиции и пограничников (МАГАВ).

Ранее на короткое время Храмовая гора была закрыта для посещения евреев, так как один из посетителей нарушил правила пребывания в этом месте. Примерно в 14:00 визиты на Храмовую гору возобновились.