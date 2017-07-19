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Госпрокуратура: отказ потерпевшего сотрудничать со следствием – фактор при решении закрыть дело

время публикации: 12:45 | последнее обновление: 12:45 блог версия для печати фото
Госпрокуратура: отказ потерпевшего сотрудничать со следствием – фактор при решении закрыть дело

Во вторник, 19 июля, государственный прокурор Шай Ницан издал постановления, касающиеся расследований сексуальных преступлений.

Согласно новым распоряжениям, отказ предполагаемой жертвы сотрудничать со следствием должен быть одним из факторов при решении прекратить расследование. Прокуратура отмечает также, что недопустимо какое-либо давление на потерпевших, не желающих сотрудничать со следствием.

Вместо этого, полиция должна взвесить возможность получения свидетельских показаний от иного источника, который может быть альтернативой прямому потерпевшему.

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Среда, 19 июля 2017 г.
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