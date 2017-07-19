ЦАХАЛ рассекретил данные о проекте гуманитарной помощи гражданам Сирии

В среду, 19 июля, Израиль впервые обнародовал данные об объеме помощи, оказываемой гражданам Сирии на протяжении последних нескольких лет.

О проекте "Доброе соседство", в рамках которого ЦАХАЛ оказывает помощь гражданскому населению сирийской части Голанских высот, упоминал на форуме в Герцлии начальник Генштаба генерал-лейтенант Гади Айзенкот, однако подробности этого проекта до сегодняшнего дня держались в секрете.

Согласно опубликованной информации, Израиль оказывает помощь в приграничной зоне, протяженностью около 40 км и уходящей вглубь Сирии на 15 км. Описывая ситуацию в "подшефном" районе, военные говорят, что там находятся представители вооруженной оппозиции, боевики "ИГ" и правительственные войска. Оппозиционные группы объединяются или раскалываются, но каждая в своем секторе ведет борьбу с террористами "Исламского государства" и противостоит правительственны войскам. В ЦАХАЛе отмечают, что Израиль заинтересован в ослаблении "шиитской оси" и "Исламского государства" и в укреплении населенных пунктов на Голанах.

В ЦАХАЛе рассказывают, что, видя ухудшение гуманитарной ситуации в Сирии, Израиль сперва обращался в международные организации с тем, чтобы через них организовать помощь сирийцам, но переговоры не увенчались успехом, и тогда Израиль решил напрямую помогать соседям. В первую очередь, Израиль заботился о том, чтобы у жителей сирийских Голан была питьевая вода, продукты, электричество, доступ к медицинской помощи.

За реализацию проекта "Доброе соседство" отвечает 210-я территориальная дивизия. В зоне, над которой "шефствует" Израиль проживают около 200 тысяч граждан Сирии. Только за последний год Израиль доставил в сирийские деревни 500 тысяч литров дизельного топлива, передал сирийцам десятки генераторов, автомобили и гужевой транспорт.

С начала гражданской войны в Сирии Израиль оказал медицинскую помощь 4.000 сирийцев, в том числе 900 детям, 2.000 женщин. Кроме того, в поликлиники и больницы в Сирии поставляются медикаменты и оборудование. Сирийские врачи посетили израильские больницы, где их ознакомили с новейшими технологиями и оборудованием.

Израиль раздал среди жителей сирийских деревень 55 тонн теплой одежды и 12 тонн обуви, переданы 12 тысяч банок с молочной смесью для младенцев и 1.800 упаковок подгузников.

В сирийские пекарни поставлено 40 тонн муки. Гражданскому населению доставлено 225 тонн продовольствия.





