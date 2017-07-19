19 июля 2017 г.
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В Израиле

Беспорядки возле Храмовой горы, арабы сообщают о 14 раненых

время публикации: 07:40 | последнее обновление: 07:40 блог версия для печати фото
Беспорядки возле Храмовой горы, арабы сообщают о 14 раненых

В ходе столкновений между мусульманами и сотрудниками сил безопасности возле Храмовой горы получили ранения не менее 14 арабов, сообщает "Гаарец" со ссылкой на информацию "Красного полумесяца".

Согласно опубликованной информации, один из раненых находится в критическом состоянии.

В полиции не комментируют эту информацию. Из пресс-службы правоохранительных органов передали, что минувшим вечером насколько десятков мусульман молились возле входа на Храмовую гору и в окрестностях. После завершения молитвы некоторые ее участники начали бросать бутылки и камни в сторону полицейских. Участники беспорядков бросали камни и петарды в полицейских и пограничников, а также кричали: "Быть интифаде!", "Умрем шахидами!", "Нет ничего лучше, чем убивать солдат!".

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила, что силы безопасности применили спецсредства для разгона демонстраций, после чего участники беспорядков покинули стены Старого города через Львиные ворота.

В ходе столкновений пострадали двое полицейских.

Напомним, что организация ФАТХ объявила 19 июля "днем гнева" в знак протеста против решения Израиля установить металлодетекторы у входа на Храмовую гору. Это решение было принято после теракта, совершенного на Храмовой готре 14 июля.

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Среда, 19 июля 2017 г.
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