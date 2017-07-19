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В Израиле

Разногласия по вопросу об усыновлении детей привели к конфликту в госпрокуратуре

время публикации: 08:59 | последнее обновление: 08:59 блог версия для печати

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит и государственный прокурор Шай Ницан направили письмо сотрудникам госпрокуратуры, протестовавшим против позиции государства по вопросу об усыновлении детей однополыми парами.

Мандельблит и Ницан пояснили, что невозможность усыновления детей однополыми парами продиктована действующим законодательством. "В законе говорится о том, что усыновление возможно только мужем и женой. Это означает, что для предоставления однополым парам права на усыновление требуется изменение закона. В этом отличие однополых пар от гетеросексуальных, сожительствующих без оформления брака ("ядуим бэ-цибур").

"Что касается разногласий по вопросу об усыновлении детей, естественно, что каждый гражданин, в том числе каждый сотрудник прокуратуры, может иметь свое мнение по этому вопросу, однако нападки на прокуратуру и на отдел БАГАЦев были совершенно неуместны", - говорится в письме.

Мандельблит и Ницан подчеркнули: "Необходимо разделять личное отношение к общественно-ценностной проблеме и нашу профессиональную обязанность представить суду позицию государства, содержащую полную фактическую картину, в том числе позицию профессиональных инстанций".

Конфликт внутри прокуратуры разгорелся после того, как государство представило в БАГАЦ свое заключение по вопросу об усыновлении детей однополыми парами. В документе говорилось, что министерства юстиции и соцобеспечения отныне не возражают против усыновления детей парами, живущими в гражданском браке (имеющими статус "ядуим бэ-цибур"), при условии, что они ведут совместное хозяйство не менее трех лет.

Вместе с тем, государство уведомило БАГАЦ, что оно возражает против усыновления сирот однополыми парами, которые в документе были названы "нетрадиционными". При этом государство ссылалось на мнение специалистов, которые полагают, что дети, усыновленные такими парами, могут столкнуться с дополнительными трудностями и негативным отношением.

Этот ответ был дан в ответ на ходатайство, поданное в БАГАЦ Реформистским центром и некоммерческой организацией "Гордящиеся отцы".

Заключение, представленное в БАГАЦ, вызвало резкую критику различных общественных организаций и СМИ. В самой генпрокуратуре также раздались голоса, обвинявшие отдел БАГАЦев в "согласии представлять темное мировоззрение в суде, и не отказавшееся от этой позорной роли". Добавим, что министр соцобеспечения Хаим Кац, оказавшийся под давлением и огнем критики, обратился в БАГАЦ с просьбой предоставить отсрочку для подготовки нового заключения.

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