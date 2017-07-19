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В Израиле

Кнессет проголосовал против ограничения срока пребывания на посту главы правительства

время публикации: 16:07 | последнее обновление: 16:07 блог версия для печати фото
Мирав Михаэли ("Сионистский лагерь")

В среду, 19 июля, на пленарном заседании Кнессета рассматривались предложения об ограничении срока пребывания на посту главы правительства двумя каденциями. Соответствующую поправку предлагали внести в Основной закон Израиля трое парламентариев.

Против законопроекта, предложенного Мирав Михаэли ("Сионитский лагерь"), проголосовали 55 депутатов и 48 - были "за".

Против предложения Ахмада Тиби ("Объединенный арабский список") выступили 58 депутатов и 49 проголосовали "за".

Против предложения Карин Эльхарар ("Еш Атид") проголосовали 51 парламентарий и 49 были "за".

Комментируя результате голосования Мирав Михаэли выразила уверенность в том, что законопроект поддержали бы 119 депутатов Кнессета, если бы голосование было тайным. Депутат от "Сионистского лагеря" заявила, что власть развращает, если человек слишком долго находится на вершине пирамиды. И, кроме того, сама пирамида начинает подстраивается под нужды того, кто ее возглавляет, а не под нужды общества. Мирав Михаэли также напомнила, что в 1996 году Биньямин Нетаниягу обещал в случае своего избрания провести закон об ограничении каденции. "Но то, что не было сделано в первые две каденции, вероятно, уже не будет сделано никогда", - цитирует депутата сайт Кнессета.

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