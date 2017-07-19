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БАГАЦ: женщины обязаны платить алименты в случае совместной опеки детей после развода

время публикации: 10:07 | последнее обновление: 10:07 блог версия для печати фото
БАГАЦ: женщины обязаны платить алименты в случае совместной опеки детей после развода

Во вторник, 19 июля, БАГАЦ вынес вердикт по поводу алиментов, которые обязаны выплачивать родители в случае развода.

Согласно вердикту суда, в случае развода родителей, у которых есть дети в возрасте 6-15 лет, алименты обязаны выплачивать обе стороны, а не только отцы, как это существует в настоящий момент. Размеры алиментов будут определяться в зависимости от экономического положения обеих сторон. До сих пор только мужчина был обязан платить алименты даже в тех случаях, когда доходы женщины заметно превышали его.

Отметим, что вердикт касается тех случаев, когда после развода устанавливается режим совместной опеки над детьми.

Мотивируя свое решение, судьи БАГАЦа отметили: "Существующая ситуация, при которой отец является единственным выплачивающим алименты, может привести к тому, что отец лишится средств, необходимых для удовлетворения нужд ребенка".

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Среда, 19 июля 2017 г.
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