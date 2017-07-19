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Израиль предупредил, что может ввести визовый режим из-за наплыва монгольских "беженцев"

время публикации: 09:55 | последнее обновление: 09:55 блог версия для печати фото
Израиль предупредил, что может ввести визовый режим из-за наплыва монгольских "беженцев"

Министерство внутренних дел предупредило о возможном введении визового режима для граждан Монголии после того, как управление регистрации населения и миграции зарегистрировало резкий рост количества обращений туристов из этой страны с просьбой о получении статуса беженца.

Как сообщает портал ynet, с начала текущего года в Израиль прибыли около 190 туристов из Монголии, что является обычным показателем. Однако с июня монгольские туристы начали массово обращаться за статусом беженца.

На текущий момент уже около 50 из 190 туристов подали подобные заявления, утверждая, что подвергаются преследованиям у себя на родине, являясь сторонниками оппозиционной партии.

Журналист "Едиот Ахронот" Итамар Айхнер пишет, что все "беженцы" явно хорошо подготовлены, и что подавляющее большинство заявлений подано через адвоката, который массово представляет интересы "беженцев" из Грузии и Украины.

Следует отметить, что, по закону, человека нельзя выдворить из страны до рассмотрения поданной им заявки на статус беженца. Учитывая сильную загруженность управления регистрации населения, на рассмотрение могут уйти месяцы, в течение которых "беженец" может работать в Израиле.

Министр внутренних дел Арье Дери приказал управлению принять меры для пресечения данного явления, "прежде чем в Израиль приедут тысячи монголов".

Напомним, что 26 февраля этого года управление регистрации населения и миграции сообщило об изменении правил рассмотрения просьб от туристов из Грузии о предоставлении статуса беженца.

В управлении пришли к выводу того, что большое количество просьб о предоставлении статуса беженцев, поступающих от граждан Грузии, обусловлено не ситуацией на родине, а стремлением туристов получить разрешение на работу в Израиле. Просьбы о предоставлении статуса подаются в первые же дни после приезда.

В ходе проверки, проведенной министерством внутренних дел и министерством иностранных дел, был сделан вывод о безопасности обстановки в Грузии, что позволяет ее гражданам безопасно вернуться на родину.

В связи с этим Управление регистрации население и миграции прекратило принимать просьбы о предоставлении статуса беженца от граждан Грузии до истечения их туристической визы.

Согласно данным МВД, в 2016 году было подано 15.000 просьб о предоставлении статуса беженца. Большинство просьб поступило от граждан Украины, Грузии и Эритреи.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 марта 2017 г.
МВД: в 2016 году чаще всего статус беженца просили граждане Украины, Грузии и Эритреи
// NEWSru.co.il // В мире // 27 февраля 2017 г.
Израиль депортировал в Грузию 30 грузинских граждан, которых не сочли туристами
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 февраля 2017 г.
Новая инструкция МВД запрещает предоставлять статус беженца туристам из Грузии







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