СМИ: Израиль и Иордания обсуждают выборочную проверку мусульман на Храмовой горе

Согласно сообщениям в израильских СМИ, между Иерусалимом и Амманом ведутся интенсивные переговоры с тем, чтобы до пятницы, когда на Храмовой горе традиционно собираются тысячи мусульман на молитву, урегулировать кризис, вызванный установкой рамочных металлоискателей.

По информации сайта Ynet, со стороны Израиля переговоры ведут адвокат Ицхак Мольхо и глава ШАБАК Надав Аргаман, с иорданской - король Иордании Абдалла II.

По информации радиостанции "Кан Бет", стороны обсуждают компромиссный вариант, согласно которому, рамочные металлодетекторы останутся на входе на Храмовую гору, но проходить через них будут не все, а только молодые мужчины. Комментируя это решение, "Кан Бет" напомнила, что металлодетекторы стоят на подходе к Стене плача, и через них проходят все посетители.

Ранее сайт 0404.co.il и другие онлайн-СМИ писали, что в ШАБАК рекомендовал Биньямину Нетаниягу убрать металлодетекторы с Храмовой горы во избежание усиления арабских беспорядков. При этом полиция настаивает на том, чтобы проверка с помощью металлодетекторов постоянно осуществлялась на Храмовой горе.

Вместе с тем, вечером 19 июля столкновения между арабами и полицией продолжились в различных районах Израиля.

Пресс-служба полиции сообщила, что в Шуафате был задержан мужчина, бросивший бутылку с коктейлем Молотова в сотрудников полиции. При обыске у него была обнаружена еще одна бутылка с зажигательной смесью.

Более сотни молодых арабов бросали камни в солдат и полицейских на КПП "Каландия". Полиции пришлось применить спецсредства для разгона демонстраций.

Спецсредства были применены также для разгона толпы возле гробницы Рахели. Двое участников беспорядков были задержаны.





