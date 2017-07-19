Израиль направил в Черногорию пожарные самолеты и помощь

Министерство иностранных дел Израиля отреагировало на запрос центра координации NATO и правительства Черногории с просьбой о помощи в тушении бушующих в этой стране сильных пожаров.

Координационный центр МИДа согласовал оказание помощи с руководством ЦАХАЛа, министерства внутренней безопасности, службы пожарной охраны и министерства главы правительства.

Было принято решение направить в Черногорию два самолета пожарной эскадрильи и два транспортных самолета ВВС ЦАХАЛа с оборудованием и командами пожарных.

Первый самолет вылетит в Подгорицу вечером в среду, а остальные три – утром в четверг, 20 июля.