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В Израиле

Израиль направил в Черногорию пожарные самолеты и помощь

время публикации: 14:59 | последнее обновление: 14:59 блог версия для печати фото
Израиль направил в Черногорию пожарные самолеты и помощь

Министерство иностранных дел Израиля отреагировало на запрос центра координации NATO и правительства Черногории с просьбой о помощи в тушении бушующих в этой стране сильных пожаров.

Координационный центр МИДа согласовал оказание помощи с руководством ЦАХАЛа, министерства внутренней безопасности, службы пожарной охраны и министерства главы правительства.

Было принято решение направить в Черногорию два самолета пожарной эскадрильи и два транспортных самолета ВВС ЦАХАЛа с оборудованием и командами пожарных.

Первый самолет вылетит в Подгорицу вечером в среду, а остальные три – утром в четверг, 20 июля.

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