19 июля 2017 г.
последняя новость: 15:00
Мужчины и женщины: кто умнее?
Грудь Апиной произвела фурор
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:00 Возобновились беспорядки возле Храмовой горы
14:59 Израиль направил в Черногорию пожарные самолеты и помощь
14:31 Закон о наказании клиентам проституток утвержден в предварительном чтении
13:12 ДТП в Нижней Галилее, пешеход получил тяжелые травмы
12:45 Госпрокуратура: отказ потерпевшего сотрудничать со следствием – фактор при решении закрыть дело
11:49 Внимание, розыск: пропал 15-летний Габриэль Ачилов из Рамле
11:03 Полиция закрыла доступ евреям на Храмовую гору
10:07 БАГАЦ: женщины обязаны платить алименты в случае совместной опеки детей после развода
09:55 Израиль предупредил, что может ввести визовый режим из-за наплыва монгольских "беженцев"
08:59 Разногласия по вопросу об усыновлении детей привели к конфликту в госпрокуратуре
В Израиле

Закон о наказании клиентам проституток утвержден в предварительном чтении

время публикации: 14:31 | последнее обновление: 14:34 блог версия для печати фото
Закон о наказании клиентам проституток утвержден в предварительном чтении

В среду, 19 июля, Кнессет принял в предварительном чтении законопроект о наказании для мужчин, пользующихся услугами проституток. 74 депутата проголосовали за законопроект. Голосовавших против или воздержавшихся не было.

Закон о наказании клиентов проституток: за и против. Комментарии

Законопроект, представленный депутатами Шули Муалем-Рафаэли ("Байт Иегуди") и Заавой Гальон (МЕРЕЦ) был утвержден вместе с аналогичным законопроектом депутата Ализы Лави ("Еш Атид").

Законопроекты были вынесены на голосование после достижения договоренности, согласно которой процесс утверждения законов продолжится лишь после выработки министерством юстиции редакции, которую поддержит правительство.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 июля 2017 г.
Закон о наказании клиентов проституток: за и против. Комментарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 июля 2017 г.
Комиссия не решила, считать ли пользование услугами проституток уголовным преступлением







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017