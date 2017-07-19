Закон о наказании клиентам проституток утвержден в предварительном чтении

В среду, 19 июля, Кнессет принял в предварительном чтении законопроект о наказании для мужчин, пользующихся услугами проституток. 74 депутата проголосовали за законопроект. Голосовавших против или воздержавшихся не было.

Закон о наказании клиентов проституток: за и против. Комментарии

Законопроект, представленный депутатами Шули Муалем-Рафаэли ("Байт Иегуди") и Заавой Гальон (МЕРЕЦ) был утвержден вместе с аналогичным законопроектом депутата Ализы Лави ("Еш Атид").

Законопроекты были вынесены на голосование после достижения договоренности, согласно которой процесс утверждения законов продолжится лишь после выработки министерством юстиции редакции, которую поддержит правительство.