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В Израиле

Малиновская: "По всей стране очереди за паспортами, а МВД делает вид, что все хорошо"

время публикации: 19:19 | последнее обновление: 19:19 блог версия для печати

В среду, 19 июля, в Кнессете прошло совместное заседание ряда парламентских комиссий, на котором обсуждалась одна из самых "горячих" проблем этого лета –очереди в МВД.

Инициатором этого заседания выступила депутат Юлия Малиновская (НДИ). Она раскритиковала решение МВД начать процесс перехода на биометрические паспорта в разгар летних отпусков и каникул.

На заседании парламентарий говорила о том, что из-за неудачно выбранного времени для перехода на новый вид документов, в отделениях МВД образовались длинные очереди. Многие израильтяне были вынуждены продлевать документы в филиале МВД в аэропорту, платя за эту "услугу" по завышенному тарифу в 1.100 шекелей. При этом, паспорт продлевается всего на 1 год.

Пресс-служба НДИ отмечает, что в ходе заседания представители МВД заявляли, что ситуация находится под контролем и в отделениях этого ведомства нет очередей. В ответ на это Малиновская была вынуждена продемонстрировать фотографии из нескольких городов, а также жалобы пользователей в социальных сетях.

"МВД пытается внушить нам, что процесс выдачи новых документов организован прекрасно, но это, увы, далеко не так. Я это заявляю на основании множества обращений граждан и личного опыта, приобретенного мной в ходе внезапного посещения ряда городских отделений МВД. Мой парламентский помощник попытался вчера с помощью официального мобильного приложения получить очередь в отделение МВД в Модиине. Ближайшая очередь была только через месяц. Закон о биометрических паспортах был принят в спешке, хотя было очевидно, что его реализация начнет давать сбои в разгар сезона отпусков. У меня нет претензий к работникам отделений МВД, ведь они сами страдают от происходящего. Проблема в руководстве МВД, и особенно в главе этого ведомства", - сказала на заседании комиссии Юлия Малиновская.

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