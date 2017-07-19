Прогноз погоды на 19 июля: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 19 июля, температура воздуха будет немного ниже, чем вчера, но выше среднесезонной в горных, внутренних и южных районах. Солнечно. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 29-42. В Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 18-34, на побережье Мертвого моря – 30-40, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-40, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг температура опустится до среднесезонной. В пятницу ожидается небольшое повышение температуры. В субботу – без изменений.