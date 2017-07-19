19 июля 2017 г.
Мужчины и женщины: кто умнее?
Грудь Апиной произвела фурор
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:52 Прогноз погоды на 19 июля: солнечно и жарко
02:39 Дорожный конфликт рядом с кибуцем Мишмар а-Негев, трое пострадавших
00:35 В ходе беспорядков возле Храмовой горы ранены два полицейских
22:29 Молитва мусульман на Храмовой горе закончилась столкновениями с полицией и МАГАВ
22:08 Госконтролер сообщил о подозрениях в коррупции, связанных с поставками аммиака
21:15 В Рамат-Гане при падении с большой высоты погибла женщина
20:56 После реставрации открылось Сергиево подворье в центре Иерусалима
19:32 В отделении полиции в Тель-Авиве покончил с собой бездомный мужчина
18:36 В водном парке "Ямит 2000" толпа мужчин атаковала спасателей и охранников
18:23 Суд распорядился взять под стражу предпринимательницу Инбаль Ор
В Израиле

Прогноз погоды на 19 июля: солнечно и жарко

время публикации: 05:52 | последнее обновление: 05:52 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 19 июля: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 19 июля, температура воздуха будет немного ниже, чем вчера, но выше среднесезонной в горных, внутренних и южных районах. Солнечно. На побережье высокая влажность.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 25-31, в Хайфе – 24-31, в Эйлате – 29-42. В Беэр-Шеве – 22-35, в Мицпе-Рамоне – 18-34, на побережье Мертвого моря – 30-40, в Ашкелоне – 26-31, в Ариэле – 20-32, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 25-40, на Голанских высотах – 21-35.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг температура опустится до среднесезонной. В пятницу ожидается небольшое повышение температуры. В субботу – без изменений.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017