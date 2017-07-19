Пограничники провели "день открытых дверей" для детей-инвалидов

Сотрудники пограничной полиции (МАГАВ) регионального совета Шафир приняли у себя на базе десятки детей с ограниченными возможностями, являющихся подопечными фонда "Илан".

Пограничники рассказали гостям, которые приехали со всей страны, о своей работе, показали новейшее оборудование, которое помогает им в выполнении непростых задач. Кинологи поведали об уходе за собаками и о том, как четвероногих "магавников" учат находить наркотики и оружие.

Пресс-служба полиции отмечает, что подростки с радостью откликнулись на предложение прокатиться на лошади или пострелять из пейнтбольных пистолетов.