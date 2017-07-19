Концерт Radiohead в Тель-Авиве: изменения в движении транспорта

Дорожная полиция предупреждает об изменениях в движении транспорта в Тель-Авиве перед началом концерта группы Radiohead и после мероприятия, которое состоится в парке Ганей Иегошуа.

Зрителям, которые будут добираться до Тель-Авива на личной машине, рекомендуется воспользоваться парковками: в торговом центре "Аялон"; в Dan Design Center, возле станции поезда Бней-Брак; в центре "Атлетика" в Адар-Йосеф; на улице Рефидим; в Ганей Иегошуа (платная стоянка); на станции Университет (платная стоянка); в комплексах "Спортек", "Гольфитек".

С 18:00 до 21:00 водителям рекомендуется избегать проезда по улицам: Роках (от перекрестка Эфраим/ККЛ до Ибн-Гвироль и в обратном направлении); Шитрит (от Мивца Кадеш до улицы Роках и в обратном направлении); Рефидим (в сторону улицы Роках).

Улица Айзик Ремба будет перекрыта с 17 часов. Также будет запрещен выезд с площади перед кинотеатром Drive-in в сторону улицы Роках. Будет запрещен поворот с улицы Роках в сторону Ганей Иегошуа с 17 часов и до окончания мероприятия.

Проезд по 20-й трассе в сторону улицы Роках будет осуществляться с перерывами. Рекомендуется пользоваться съездом Аялон/ККЛ.

С 22:30 следующие улицы будут закрыты для проезда личного транспорта: улица Роках от Бней Эфрам/ККЛ до перекрестка Ибн-Гвироль и в обратном направлении; улица Шитрит со стороны Мивца Кадеш.

Автомобили будут направляться от парковки "Атлетика" на Шитрит и Мивца Кадеш и нельзя будет повернуть в сторону улицы Роках. Автомобили, припаркованные на стоянке Ганей-Иегошуа, при выезде будут направляться в сторону улицы Роках.

Пассажирам, приезжающим на поезде, следует выходить на станциях Бней-Брак и Тель-Авив-Университет. Следует обратить внимание на то, что после концерта станция в Бней-Браке будет закрыта, поезда будут идти от станции Университет.