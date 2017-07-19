19 июля 2017 г.
последняя новость: 21:00
Мужчины и женщины: кто умнее?
Грудь Апиной произвела фурор
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
21:00 Пограничники провели "день открытых дверей" для детей-инвалидов
20:24 СМИ: Израиль и Иордания обсуждают выборочную проверку мусульман на Храмовой горе
20:04 Родственница еврея, погибшего в супермаркете Hyper Cacher, совершила алию
19:19 Малиновская: "По всей стране очереди за паспортами, а МВД делает вид, что все хорошо"
18:34 ЦАХАЛ рассекретил данные о проекте гуманитарной помощи гражданам Сирии
17:09 В Самарии произошло столкновение минибуса и грузовика: не менее пяти погибших
16:32 Концерт Radiohead в Тель-Авиве: изменения в движении транспорта
16:07 Кнессет проголосовал против ограничения срока пребывания на посту главы правительства
15:40 На 672-м шоссе в результате столкновения легковушки и грузовика пострадал один человек
15:00 Возобновились беспорядки возле Храмовой горы
В Израиле

Родственница еврея, погибшего в супермаркете Hyper Cacher, совершила алию

время публикации: 20:04 | последнее обновление: 20:04 блог версия для печати фото
Родственница еврея, погибшего в супермаркете Hyper Cacher, совершила алию

Эва Сабан, близкая родственница одного из погибших в ходе теракта в парижском супермаркете Hyper Cacher, совершила алию и является сегодня гражданкой Израиля. Она призналась журналистам, что переезд был спровоцирован страхом – ультраортодоксальная еврейка больше не чувствует себя в безопасности, находясь во Франции.

Об этом пишет в среду, 19 июля, сайт газеты The Jerusalem Post.

Сабан – одна из 150 французских евреев в возрасте от одного месяца до 77 лет, которые приземлились в минувший вторник в аэропорту Бен-Гурион. Их переезд финансировала организация "Международное братство христиан и евреев" (International Fellowship of Christians and Jews).

Согласно их статистике, 80% французских евреев прибывают в Израиль из парижских пригородов, где проживают множество мусульман. Они утверждают, что подвергаются там угрозам и преследованиям.

"Мы и раньше думали об алие, но после теракта в Hyper Cacher последние сомнения отпали. Мы живем в страхе. Наши дети, которые ходят в еврейскую школу, снимают при выходе на улицу кипу. Мы уверены, что все сделали правильно, и молимся за благополучие детей", – приводит издание слова Эвы, чей шурин, Филипп Брахам был одним из четырех евреев, убитых во время нападения на парижский супермаркет.

Отметим, что сегодня из Франции прибывает рекордное количество репатриантов среди стран Запада. С 2000 года в Израиль уже перебрались 10% французской еврейской общины, причем половина из них приехали за последние пять лет.

Напомним, что жертвами серии терактов в Париже и пригородах французской столицы, совершенных в январе 2016 года, стали 17 человек. По меньшей мере, шестеро из них были евреями.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 августа 2016 г.
Мусульмане Франции осудили теракты, кроме тех, что были направлены против евреев
// NEWSru.co.il // В мире // 18 апреля 2016 г.
Бард Рено Сешан, активист левого движения, посвятил альбом жертвам теракта в Hyper Cacher
// NEWSru.co.il // В мире // 10 января 2016 г.
Годовщина терактов в Париже: "Франция без евреев – не Франция"
// NEWSru.co.il // В мире // 15 декабря 2015 г.
Задержаны сообщники Амеди Кулибали, совершившего теракт в супермаркете Hyper Cacher
// NEWSru.co.il // В мире // 31 августа 2015 г.
Нападение на синагогу в Обервилье: задержан пьяный "камнеметатель"







  Rating@Mail.ru  
Среда, 19 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017