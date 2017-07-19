Родственница еврея, погибшего в супермаркете Hyper Cacher, совершила алию

Эва Сабан, близкая родственница одного из погибших в ходе теракта в парижском супермаркете Hyper Cacher, совершила алию и является сегодня гражданкой Израиля. Она призналась журналистам, что переезд был спровоцирован страхом – ультраортодоксальная еврейка больше не чувствует себя в безопасности, находясь во Франции.

Об этом пишет в среду, 19 июля, сайт газеты The Jerusalem Post.

Сабан – одна из 150 французских евреев в возрасте от одного месяца до 77 лет, которые приземлились в минувший вторник в аэропорту Бен-Гурион. Их переезд финансировала организация "Международное братство христиан и евреев" (International Fellowship of Christians and Jews).

Согласно их статистике, 80% французских евреев прибывают в Израиль из парижских пригородов, где проживают множество мусульман. Они утверждают, что подвергаются там угрозам и преследованиям.

"Мы и раньше думали об алие, но после теракта в Hyper Cacher последние сомнения отпали. Мы живем в страхе. Наши дети, которые ходят в еврейскую школу, снимают при выходе на улицу кипу. Мы уверены, что все сделали правильно, и молимся за благополучие детей", – приводит издание слова Эвы, чей шурин, Филипп Брахам был одним из четырех евреев, убитых во время нападения на парижский супермаркет.

Отметим, что сегодня из Франции прибывает рекордное количество репатриантов среди стран Запада. С 2000 года в Израиль уже перебрались 10% французской еврейской общины, причем половина из них приехали за последние пять лет.

Напомним, что жертвами серии терактов в Париже и пригородах французской столицы, совершенных в январе 2016 года, стали 17 человек. По меньшей мере, шестеро из них были евреями.