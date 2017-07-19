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В Израиле

Законопроект о контроле над группами продленного дня одобрен в первом чтении

время публикации: 21:23 | последнее обновление: 21:23 блог версия для печати фото
Ифат Шаша-Битон ("Кулану")

Кнессет одобрил в первом чтении законопроект депутатов Ифат Шаша-Битон ("Кулану") и Яакова Марги (ШАС) о контроле над ценами, качеством работы, количеством детей, квалификацией персонала в группах продленного дня ("цаароним"). Законопроект поддержал 31 депутат, голосовавших против не было.

Пресс-служба партии "Кулану" отмечает, что Ифат Шаша-Битон, инициативу которой поддержал министр финансов Моше Кахлона, стремится подготовить закон к окончательному чтению как можно быстрее, чтобы он вступил в силу уже с нового года.

Согласно законопроекту, министр образования получит полномочия устанавливать правила работы групп продленного дня, в том числе, максимальное количество в группе, базовый набор предоставляемых услуг, квалификацию работников. Министр образования, при согласии министра финансов и комиссии по вопросам образования, должен будет установить максимальную стоимость "продленки".

Законопроектом предусмотрен штраф в размере 10 тысяч шекелей для владельца группы продленного дня, взимающего плату больше максимально разрешенной суммы. Несоблюдение других перечисленных в законе условий также будет наказываться штрафом. Владелец "продленки", который откажется закрыть ее до исправления выявленных инспектором недочетов, будет обязан уплатить штраф в размере 25 тысяч шекелей.

Законопроект также касается вопросов питания детей. В частности, он обязывает администрацию в начале каждого месяца публиковать ежедневное меню.

Кроме того, законопроект запрещает принимать на работу в "цаарноним" людей, судимых за преступления на сексуальной почве или насилие. Для выполнения всех уложений закона будет создан специальный инспекционный отдел в министерстве образования.

Закон будет распространяться на все группы продленного дня, получающие какую-или государственную поддержку, в том числе на те, которые не управляются напрямую органами местной власти.

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