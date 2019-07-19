Амир Перец, Эхуд Барак и "русские" активисты "Ликуда". Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые в предвыборный период готовит Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам – до формирования коалиции.

Две новости сообщил глава партии "Авода" Амир Перец журналистам, собравшимся в "Бейт Соколов" в Тель-Авиве. Первая, менее существенная: "Авода", вновь как в 1999 году, объединяется с партией "Гешер" для совместного участия в выборах. Тогда во главе "Аводы" стоял Эхуд Барак – сегодня Амир Перец, тогда "Гешер" возглавлял Давид Леви, сегодня его дочь – Орли Леви-Абукасис, но сейчас как и тогда, цель союза – победить Нетаниягу. Новость эта не столь важна, так как присоединение Орли Леви-Абукасис вряд ли способно изменить соотношение сил на политической карте. На выборах в апреле "Гешер" получил два мандата, проделав чуть более половины пути к электоральному барьеру. Ни в одном из опросов текущей предвыборной кампании Орли Леви-Абукасис электорального барьера не преодолевала. Можно предположить, что далеко не все избиратели социально ориентированной ликудницы, проделавший путь влево с остановкой в НДИ, будут в восторге от красных флагов и Став Шафир.

Более существенным стало сообщение о том, что Амир Перец прекратил контакты с главой МЕРЕЦ Ницаном Горовицем, сообщив ему о намерении бороться за правые голоса, а не толкать "Аводу" в левый угол политического ринга. На протяжении последних дней в окружении Амира Переца изо всех сил пытались создать видимость того, что вот-вот будет подписано соглашение с партией МЕРЕЦ. В итоге, Перец, судя по всему, решил обойтись без альянсов. Если это действительно так, то он рискует стать гробовщиком левого лагеря на этих выборах. В настоящий момент, три конкурента "Авода"-"Гешер", "Исраэль демократит" и МЕРЕЦ ведут борьбу за голоса лево-сионистских избирателей. Усиление "Аводы" грозит погубить МЕРЕЦ. Недаром в окружении Ницана Горовица так возмущены решением Амира Переца.

Для Эхуда Барака минувшая неделя стала катастрофической. Никто не знает, что делал бывший премьер-министр и министр обороны Израиля в доме обвиняемого в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних миллиардера Джеффри Эпштейна в тот момент, когда там же находились молодые и привлекательные женщины. Но самого этого визита достаточно, чтобы Барак стал почти неприкасаемым с точки зрения потенциальных политических союзников. Им, в первую очередь Ницану Горовицу, предстоит в оставшиеся до закрытия предвыборных списков две недели решить, что опаснее: спасать Барака, рискуя утонуть вместе с ним, или дать ему возможность баллотироваться самостоятельно, рискуя потерять более трех мандатов. Непростая дилемма, решение которой, видимо определят результаты опросов. В политических кругах уже обсуждается вопрос о том, сойдет ли Барак с дистанции добровольно. К настоящему моменту нет никаких прямых свидетельств такого намерения главы "Исраэль демократит".

В довершение бед левого лагеря, переговоры о формировании единого арабского списка также зашли в тупик. Они будут продолжаться, но в политических кругах уже не исключают того, что арабские партии вновь будут баллотироваться раздельными списками.

На правом флаге продолжаются вялотекущие переговоры о формировании единого списка. Эти переговоры не сдвинулись с мертвой точки из-за отказа раввина Рафи Переца освободить первое место Айелет Шакед, и из-за ее отказа занять второе место в объединенном списке. Тех, кто думал, что серия неудачных высказываний раввина Рафи Переца, и, как следствие, пошатнувшаяся популярность, подтолкнут его к тому, чтобы уступить лидерство Шакед, ждало разочарование. "Во главе национально-религиозной партии должен стоять религиозный человек. Шакед принимала участие в расколе правого лагеря, не прошла электоральный барьер, и почему-то считает, что ей все должны", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il источник в "Байт Иегуди".

Пока Шакед взвешивает дальнейшие шаги, ее бывший и возможно будущий союзник Нафтали Беннет взорвал первую бомбу в правом лагере. Его заявление о том, что он не обещает рекомендовать Нетаниягу на пост главы правительства, а может посоветовать президенту возложить формирование коалиции на другого представителя правого крыла, вызвало ярость в "Ликуде". "Этот человек разрушитель. Он привел к тому, что правые не смогли создать правительство, и сделает это вновь", – заявляют в "Ликуде". Что стоит за словами Беннета сказать трудно. Но если 18 сентября сложится ситуация, при которой у Нетаниягу не будет рекомендации 61 депутата, Беннет, если конечно пройдет в Кнессет, сможет порекомендовать любого, кто будет в состоянии, по его мнению, сформировать правительство. В том числе самого себя. Памятуя богатую историю взаимоотношений между Нетаниягу и Беннетом, последний вряд ли будет испытывать какие-либо сантименты по отношению к премьер-министру.

Минувшая неделя прошла под знаком глубокого кризиса в партии "Зеут". То, что началось с конфликта вокруг принципов формирования предвыборного списка, продолжилось решением Моше Фейглина объявить о новых праймериз на пост лидера партии, которые пройдут 20 июля, завершилось заявлением генерального директора движения Шая Малки о выходе из предвыборного списка. По мнению многих в "Зеуте", партия не сможет восстановиться настолько, чтобы быть фактором в ходе предвыборной кампании в Кнессет 22-го созыва.

Пока правые и левые пытаются решить, в какой конструкции идти на выборы, "Ликуд" и НДИ продолжают борьбу за "русские" голоса. Презентация группы бывших активистов НДИ, перешедших в "Ликуд", состоявшаяся на этой неделе, стала еще одним залпом в войне Нетаниягу против Либермана. Несмотря на то, что прямые электоральные последствия такого демарша активистов пока неясны, в "Ликуде" рассчитывают на знакомства активистов с избирателями на местах, что может стать важным фактором в день выборов. Бывший глава фракции НДИ Роберт Илатов будет координировать работу активистов "Ликуда" на местах. Бывшая министр по делам алии и интеграции Софа Ландвер договор с "Ликудом" не подписала, и, как стало известно NEWSru.co.il, остается в НДИ.