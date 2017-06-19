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В Израиле

В деревне Ибилин обнаружены животные, подвергающиеся издевательствам

время публикации: 12:43 | последнее обновление: 14:21 блог версия для печати фото
В деревне Аабалин обнаружены животные, подвергающиеся издевательствам
В деревне Аабалин обнаружены животные, подвергающиеся издевательствам
В деревне Аабалин обнаружены животные, подвергающиеся издевательствам
ВСЕ ФОТО

Сотрудники полиции, прибывшие для конфискации незаконно хранящегося оружия на складе в деревне Ибилин на севере Израиля, обнаружили животных, подвергающихся издевательствам.

По сообщению пресс-службы полиции, оперативники обнаружили два трупа собак, прикованных цепями к забору, пять щенков и трех взрослых собак, страдающих от голода и болезней, 40 не привитых и неухоженных баранов, а также павлина, прикованного к забору.

Полицейские немедленно обратились к городскому ветеринару, который в свою очередь вызвал представителей министерства сельского хозяйства и организации "Цаар баалей хаим". Собакам оказывают помощь ветеринары, баранам – сотрудники минсельхоза, а павлин отпущен на свободу.

Полицейские задержали 30-летнего владельца склада, где находились животные.

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