В Иерусалиме конфискованы 150 килограмм мяса, хранившегося в антисанитарных условиях

Полицейские в Иерусалиме предотвратила распространение 150 кг мяса, которое хранилось в антисанитарных условиях сообщила в понедельник, 19 июня, пресс-служба правоохранительных органов.

Согласно опубликованной информации, полицейские остановили в центре города автомобиль, водитель которого вызвал их подозрения. В багажнике автомобиля полицейские обнаружили картонные коробки, в которых хранилось мясо.

Предположительно оно было доставлено из центра страны и длительное время хранилось в антисанитарных условиях. Товар планировался к распространению в торговых точках столицы.

На место прибыл сотрудник ветеринарной службы, который конфисковал мясо.

В настоящий момент не сообщается о решении открыть уголовное дело в отношении водителя.





