"Закон о дарконах" утвержден ко второму и третьему чтению

В понедельник, 19 июня, комиссия Кнессета по внутренним делам во главе с депутатом Давидом Амсалемом ("Ликуд") утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект депутата Одеда Форера (НДИ) о выдаче новым репатриантам израильского загранпаспорта ("даркон") без годичного "испытательного срока" и без "доказательства проживания в Израиле", – то есть в том же порядке, в котором получают загранпаспорт все остальные граждане Израиля.

Как сообщает пресс-служба Кнессета, в случае принятия этого законопроекта также будет отменена необходимость доказывать, что репатриант находился в Израиле по крайней мере 75% времени после репатриации.

Председательствующий Давид Амсалем заявил по этому поводу: "Даже если и будет какое-то количество репатриантов, которые получат даркон и сразу покинут Израиль, я не вижу в этом ничего страшного. Сегодня десятки тысяч израильтян живут в Америке и не думают возвращаться, но все-таки продлевают даркон, потому что они имеют на это право. Гораздо важнее восстановить справедливость по отношению к десяткам тысяч евреев, которые ежегодно совершают алию в нашу страну, чтобы жить в ней. Ситуация, когда эти новые репатрианты чувствуют себя израильтянами второго сорта, поскольку все израильтяне имеют право на даркон, а новые репатрианты в течение первого года жизни в стране – нет, несправедлива, оскорбительна для человеческого и гражданского достоинства репатриантов, и должна быть изменена".

Автор законопроекта Одед Форер, в свою очередь, сказал: "Если государство Израиль решило предоставлять гражданство евреям сразу по репатриации в нашу страну, тем более государство обязано выдавать им загранпаспорт, как и всем своим гражданам, и в том же порядке".

На заседание были приглашены представители министерства внутренней безопасности, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства алии и интеграции.

Ожидалось, что будет названа дата голосования по этому законопроекту во втором и третьем чтении (в первом чтении законопроект был утвержден 29 мая). На комиссии было рекомендовано провести голосование уже на следующей неделе, но оно может быть отложено на более поздний срок из-за мусульманского праздника Ид аль-Фитр, который отмечается по окончании месяца Рамадан.

Согласно законопроекту Форера, репатрианты будут получать заграничные паспорта сразу после того, как станут гражданами Израиля. В настоящее время подобное право им предоставляется лишь по прошествии года с момента репатриации, а до того для выезда за границу им выдается временный документ лессе-пассе. По убеждению парламентария от НДИ, подобная практика вступает в противоречие с реалиями современного открытого мира.





