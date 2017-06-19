19 июня 2017 г.
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В Израиле

В результате столкновения грузовиков на 6-м шоссе погибли два человека

время публикации: 18:37 | последнее обновление: 18:39 блог версия для печати фото
В результате столкновения двух грузовиков на 6-м шоссе погибли два человека

На шоссе № 6, в районе развязки Бен Шемен, произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

В результате аварии погиб 30-летний мужчина. Второй водитель получил тяжелые травмы. Пострадавший доставлен в больницу "Бейлинсон" со множественными травмами.

Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

За сегодняшний день это второе ДТП со смертельным исходом. Ранее на шоссе № 5711 неподалеку от перекрестка Бейт а-Леви в Шароне произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате этой аварии погибли два человека.

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