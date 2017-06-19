19 июня 2017 г.
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В Израиле

В Холоне автомобиль сбил 65-летнего пешехода

время публикации: 21:28 | последнее обновление: 21:30 блог версия для печати фото
В Холоне автомобиль сбил 65-летнего пешехода

На улице а-Мецуда в Холоне легковой автомобиль сбил пешехода. 65-летний мужчина, упав на асфальт, ударился головой.

С тяжелой черепно-мозговой травмой пострадавший был доставлен в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

В течение сегодняшнего дня на дорогах страны произошли две аварии, в которых погибли люди. На шоссе №6 в результате столкновения грузовиков погиб 30-летний водитель. На шоссе № 5711 неподалеку от перекрестка Бейт а-Леви в Шароне в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека.

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